El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz el 29N, José Manuel Albares, y la candidata socialista a la Alcaldía arcense, Ana Carrera, en un acto en Arcos de la Frontera - PSOE

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, ha cerrado este sábado su recorrido por la comarca serrana en Arcos de la Frontera, tras visitar previamente Ubrique, con un llamamiento directo a la movilización general de cara al próximo 29 de noviembre.

Así, Albares ha dirigido una apelación expresa no solo al electorado progresista y de izquierdas, sino también a los "demócratas, moderados y centristas" que rechazan ver "ministros de extrema derecha sentados en el Gobierno de España".

Albares, que ha estado acompañado por la candidata socialista a la Alcaldía arcense, Ana Carrera, ha reiterado que en estos comicios "no está en juego una simple alternancia de cuatro años, sino avanzar o retroceder, derechos o derechas, convivencia o confrontación".

También ha criticado "la parálisis de las administraciones gobernadas por la derecha en la provincia": "Aquí en Cádiz, el Partido Popular concentra prácticamente todo el poder --la Junta de Andalucía, la Diputación y los principales municipios-- y no han aportado nada a esta provincia".

Por ello, frente a "esa inacción", el candidato socialista ha reivindicado que "solo el Gobierno de Pedro Sánchez ha garantizado oportunidades y protección social" y ha recordado la revalorización de las pensiones, el nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado en el último Consejo de Ministros del martes, las ayudas a la dependencia, el Ingreso Mínimo Vital y la defensa de la educación y la sanidad públicas "para que nadie tenga que esperar largas horas en un hospital para ser atendido, como ocurre hoy en Cádiz".

En clave territorial, el candidato del PSOE ha defendido la importancia de que los 19 municipios de la Sierra de Cádiz "tengan voz directa en el Congreso de los Diputados a través del alcalde Alfonso Moscoso".

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Gobierno central con la conectividad total a Internet en la comarca mediante fondos europeos, el respaldo a los ayuntamientos afectados por la emergencia climática y las lluvias, y el "apoyo decidido a motores económicos clave" como la agricultura, la ganadería y la industria de la piel de Ubrique.

MENSAJE A LOS INDECISOS Y ALERTA DESDE BRUSELAS

A preguntas de los periodistas sobre el papel de los indecisos, ha señalado que la coalición entre PP y Vox es "explícita" y representa "a la derecha más extrema de Europa y a la extrema derecha", lo que supondría "una involución hacia los tiempos más oscuros, con pensiones privatizadas, el SMI revisado a la baja y recortes en derechos laborales y de las mujeres".

Además, el ministro ha revelado la "inquietud" que percibe en sus viajes institucionales a Bruselas entre interlocutores de distinto signo político, muchos de ellos ajenos a la izquierda: "Me preguntan con preocupación qué va a ocurrir el 29 de noviembre; quieren saber si una voz europeísta que hoy es motor de Europa, como el Gobierno de Pedro Sánchez, va a seguir al frente del país o si llegará una coalición reaccionaria que va a aislar a España. Por eso les pido que voten y que no se equivoquen, porque nos jugamos el futuro de España".

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Arcos de la Frontera y candidata al Congreso, Ana Carrera, ha trasladado al ministro el agradecimiento "no solo del PSOE, sino de todo el pueblo" por contar con un Gobierno de España "sensible" que ha demostrado con hechos su respaldo a la Sierra de Cádiz.

Carrera ha recordado que, tras los graves daños provocados por las lluvias de hace unos meses en la comarca --con Arcos entre los municipios más castigados--, el Ejecutivo central "fue el primero en responder, movilizando hasta 16 millones de euros para reparar infraestructuras vitales como el puente San Miguel".

A esta respuesta de emergencia, la dirigente socialista ha sumado el dato de la financiación ordinaria: "En los últimos cuatro años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado en más de un 60 por ciento los fondos transferidos al Ayuntamiento de Arcos y al resto de consistorios, permitiendo que muchos servicios públicos sigan funcionando".

Frente a ello, Carrera ha criticado "el reiterado abandono" de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Sobre la Junta de Andalucía, ha reprochado que "sigue dándole la espalda" al municipio "tanto en sanidad y educación como en infraestructuras clave": "Hace ocho años de aquella promesa del 'Juanma lo haría' y en ocho años no hemos visto ni un solo kilómetro de la autovía Arcos-Antequera".

Asimismo, en relación con la Diputación Provincial de Cádiz, gobernada también por el PP, ha lamentado que Arcos "viva el mandato con menor financiación provincial y que en el presupuesto recién aprobado el municipio "prácticamente ni aparezca, sin partida alguna para las grandes infraestructuras que necesita".

Por eso, ha incidido, "es fundamental batirse el cobre de aquí al día 29, porque Arcos necesita que Pedro Sánchez siga liderando el Gobierno de España para seguir avanzando", ha concluido.