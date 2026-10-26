Albares da la bienvenida en Cádiz a los participantes en la Asamblea de la Asociación de Zonas Francas de las Américas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares, dando la bienvenida a los miembros de la Asociación de Zonas Francas Iberoamericanas (AZFA) que han participado en la Asamblea General en Cádiz - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares, ha dado este lunes 26 de octubre la bienvenida a los miembros de la Asociación de Zonas Francas Iberoamericanas (AZFA) que han participado en la Asamblea General, celebrada en el edificio Heracles de Zona Franca de Cádiz en el marco de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas que arranca este martes y que reúne a 53 entidades de 20 países.

Albares, que ha sido recibido en el recinto fiscal gaditano por el delegado del Estado, Fran González, ha firmado en el Libro de Honor del Consorcio y ha mantenido un encuentro con los delegados de las zonas francas españolas asistentes al encuentro internacional, y con la presidenta y el vicepresidente de AZFA, Claudia Pellerano y Carlos Wong, respectivamente, como ha indicado Zona Franca de Cádiz en una nota.

En esta bienvenida Albares ha destacado el papel de Cádiz como "punto de encuentro de pueblos, culturas y oportunidades", y ha subrayado que "en un contexto internacional especialmente complejo, la cooperación es preferible a la confrontación".

Al respecto, ha reconocido el trabajo de la Zona Franca de Cádiz y su consolidación como "referente de innovación, desarrollo económico y cooperación" con América Latina, al tiempo que ha puesto en valor la posición estratégica de la provincia como espacio de inversión y colaboración empresarial.

El ministro ha defendido la necesidad de reforzar las alianzas económicas con Latinoamérica, mejorar la competitividad de las empresas y avanzar hacia una mayor soberanía europea que permita "defender nuestros valores e intereses con independencia". Al hilo de esto, ha hablado de la necesidad de fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina desde una visión "multilateral del mundo" basada en la diplomacia, el diálogo y la negociación.

En su opinión, esta comunidad constituye "un espacio natural de diálogo, cooperación y confianza" que debe traducirse en "oportunidades concretas para la ciudadanía y el tejido empresarial".

En este contexto, ha destacado el valor "absolutamente excepcional" de las zonas francas como instrumentos para impulsar la internacionalización, diversificar las relaciones comerciales y reforzar las cadenas de valor, para subrayar acto seguido la importancia de contar con infraestructuras, servicios aduaneros eficientes y espacios productivos competitivos que permitan atraer inversiones, facilitar la actividad empresarial y transformar las oportunidades económicas en crecimiento y empleo.

Por su parte, Fran González ha agradecido el apoyo que representa para la ciudad y para la Zona Franca la presencia en Cádiz de Albares en el arranque de la celebración de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, el evento "más importante" para el sector de las zonas francas internacionales y que pone sobre la mesa los avances y desafíos del futuro.

González se ha mostrado "satisfecho" por el reconocimiento al trabajo que está realizando la Zona Franca "como catalizador de oportunidades y en el impulso del emprendimiento y la innovación, en el marco de la sostenibilidad y la economía azul".

La presidenta de AZFA ha agradecido también al ministro Albares el apoyo del Gobierno a este evento, recalcando la importancia de la relación entre España y los países de Latinoamérica, donde las zonas francas "juegan un papel fundamental" en la integración de las economías en los dos lados del Atlántico.

Pellerano ha señalado que este evento "hace realidad el lema de la conferencia", que es 'El océano que nos une', poniendo el acento en que países y zonas francas están "unidas por una historia común y una visión compartida en pos del desarrollo, la innovación y la sostenibilidad".

La Asamblea General de los miembros de AZFA ha servido de prólogo a la apertura institucional, que correrá a cargo del delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González; el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO), Mohammed Alzarooni, que lo hará de forma telemática; la presidenta de AZFA, Claudia Pellerano; y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

Los participantes en la reunión han realizado un recorrido por el recinto fiscal gaditano, en donde han podido conocer su actividad y la de algunas empresas instaladas, muy interesados en conocer in situ el ecosistema de industria innovadora en torno a la economía azul.

EXPOSICIÓN EN LA CASA DE IBEROAMÉRICA

La jornada ha concluido con una visita a la Casa de Iberoamérica, en donde se exhibe la exposición 'Ese mar que nos une', organizada por la Zona Franca de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz y la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, y comisariada por Bernardo Palomo, con motivo de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas y del Blue Zone Forum Innovazul 2026.

La muestra reúne pintura, escultura, fotografía, ilustración e instalaciones de destacados creadores gaditanos y artistas vinculados a la provincia, como la artista argentina Ingrid Haubrichcon.

Se exponen obras de 14 artistas que convierte el mar y su capacidad para conectar territorios, culturas y sensibilidades en el hilo conductor de una amplia propuesta artística.

Sobre la Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica se ha indicado que es el evento más importante para el sector, en el que operadores, usuarios, entidades gubernamentales, inversores, consultores y proveedores de la industria se dan cita para discutir la situación actual, avances, innovaciones, mejores práctica, tendencias y desafíos del futuro.

Este evento convertirá a Cádiz durante tres días en punto de encuentro de responsables y especialistas procedentes de diferentes ámbitos económicos, empresariales, académicos e institucionales de Europa e Iberoamérica.

La cita regresa a Cádiz más de dos décadas después de que la ciudad acogiera este encuentro en 2002 y reforzará nuevamente su papel como espacio de conexión entre ambas orillas del Atlántico.

La conferencia se entroncará además con la celebración del Blue Zone Forum InnovAzul 2026, que comenzará el 28 de octubre y se prolongará hasta el día 30.