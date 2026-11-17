El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, en un acto esta campaña electoral. - PSOE LEÓN

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PSOE por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares, ha afirmado que aunque "la gente de izquierda siempre vota con el corazón" estas elecciones "son también para votar con la cabeza". Así, ha apelado a un "voto productivo" que, a su juicio, es la papeleta del PSOE, por lo que ha pedido a sus militantes que expliquen esto a las personas que aunque estén "alejadas" del PSOE, "son demócratas, constitucionalistas y que no quieren ver a la extrema derecha después de 40 años dictadura de Franco de vuelta en el gobierno de España".

"Ahí hay que concentrar el voto y eso se lo tenemos que explicar. Y por supuesto, ni uno solo de nosotros se puede quedar en casa el día 29 porque ellos van a ir todos a votar", ha afirmado Albares en un acto con militantes en Los Barrios (Cádiz), donde ha defendido que el PSOE es "el partido que siempre ha estado al lado de los trabajadores o de sus derechos, no como el PP, que no le gusta el derecho a la huelga, cuando es gracias a la lucha de los sindicatos que tantas cosas se han conseguido en este país".

Además, ha añadido que "en contra de la guerra, en contra de los discursos del odio que rompen nuestra convivencia, hay que agrupar el voto en torno a la papeleta que garantiza que eso va a estar protegido y avanzando". "Eso es lo que tenemos que explicar y los días que quedan tenemos que movilizar, movilizar y movilizar, porque somos muchos más los que queremos la convivencia en este país y hay que ir a votar socialista", ha incidido.

Previamente, Albares ha insistido en la proyección de la provincia de Cádiz hacia el mundo, en que "ellos no se esconden y están diciendo muy claro que van a votar en contra de un acuerdo que sólo trae beneficios para el Campo de Gibraltar, en volver a construir la Verja, como también han estado siempre en contra de esos fondos europeos, de esos fondos Next Generation que tanto han ayudado aquí a este parque industrial de Los Barrios, que es un orgullo para Andalucía y para toda España".

"Ya el PP ha tenido suficiente tiempo, competencias y poder en esta provincia y ha llegado el momento de situar a Cádiz en el centro de España y en el centro de Europa y de dotarle de las infraestructuras necesarias para ello, que no lo han hecho", ha afirmado Albares, que el Campo de Gibraltar "se juega mucho porque aquí el PP de Andalucía no pinta nada, todo lo deciden en Madrid y allí para el PP el Campo de Gibraltar y su gente son un concepto, no son personas de carne y hueso y por eso hablan con esa frivolidad".

Así, ha insistido en que "son las elecciones más cruciales de nuestra historia democrática reciente", porque "no son sólo cuatro años de alternancia, nos enfrentamos dos modelos, como son avanzar o retroceder, o derechos o derechas, o convivencia o confrontación y odio. Eso es lo que se va a decidir el día 29".

MONTERO APELA AL VOTO AL PSOE PARA NO "INVOLUCIONAR EN DERECHOS"

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, también ha hecho un llamamiento al voto socialista, advirtiendo que lo que se juega la ciudadanía el próximo 29 de noviembre es "si vamos a profundizar en la democracia de nuestro país o vamos a dar pasos atrás en una involución de derechos", resaltando el gobierno "progresista, moderno, innovador, de izquierda" que ha ocupado la Moncloa desde julio de 2023.

"Nos estamos jugando la dignidad de los trabajadores. Esto no es cualquier cosa", ha advertido la líder socialista, resaltando que "las políticas de Pedro Sánchez donde tienen más impacto es en Andalucía", poniendo el acento en que "todas las subidas --de salarios de empleados públicos-- que ha ido haciendo a lo largo de la legislatura afecta a medio millón de andaluces".

Montero se ha dirigido específicamente a las mujeres, a quienes les ha dicho que "somos nosotras las que todavía necesitamos más que nadie políticas públicas que permitan que la sanidad funcione, que la educación funcione y que la dependencia funcione".

"El 29 de noviembre nos jugamos la democracia, estamos hablando de palabras mayores, de derechos, de avances, de incapacidad de involución, estamos hablando de cosas muy importantes", ha dicho, recordando que "siempre la derecha empieza anulando derechos y haciendo recortes".

Además, ha advertido que su "adversario político" no es "ni siquiera la derecha" sino "la desmovilización que estos señores vienen practicando en esa campaña de deshumanización, de acoso y derribo al presidente Pedro Sánchez", recordando que se le ha llamado "hijo de puta".

En ese sentido, ha apelado a la "buena educación, buena política y a respetarnos entre los que tenemos diferentes ideas", esgrimiendo que "si nosotros utilizamos los lenguajes que ellos utilizan llamando o coreando incluso al presidente hijo de puta, así con todas las letras, cómo es posible que luego pretendamos que los jóvenes se respeten unos a otros".

Tal y como ha dicho, el 29 de noviembre es un momento para "reivindicar la buena política, la que se defiende con motivos, con argumentos, con ideas y sobre todo con la defensa de la mayoría social", asegurando que el PSOE es "el partido que defiende a la mayoría de la gente, a la mayoría social por encima de los intereses de unos pocos, de los intereses de los fondos buitres, de los poderosos, de los bancos o de las energéticas".

"Lo hemos demostrado, por eso también ladran, por eso también nos muerden, porque hemos ido contra determinados intereses que siempre se han creído intocables", ha abundado Montero.

"Somos más. Si votamos, ganamos", ha finalizado Montero, quien ha llamado a "ganar, a votar y a seguir construyendo España".

Sobre el candidato por Cádiz al Congreso, Montero ha resaltado que España "ha brillado a nivel internacional, con valores democráticos, con la esperanza de que es posible la transformación y el combate contra la desigualdad", la lucha por el aumento de los precios de la energía y contra el cambio climático", porque Albares ha "desplegado la alfombra para que eso sea posible".

"Nos ha hecho sentir orgullosos de país, porque no sé si nos acordamos de cuál era la esfera internacional que no jugaba España en la etapa de gobierno del Partido Popular, en la que prácticamente lo que hacíamos es un servilismo a los de siempre", ha señalado, incidiendo en las palabras del presidente del Gobierno de que "ninguno queremos que nos manden desde fuera, queremos decidir nuestro propio camino".