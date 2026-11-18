José Manuel Albares atiende a los periodistas en Cádiz. - PSOE

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y candidato al Congreso por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares, ha afirmado que hasta el momento solo ha visto los titulares de la entrevista a Pedro Sánchez en la revista Lecturas, aunque ve "mucha humanidad, tal y como es él".

A pregunta de los periodistas en Cádiz, Albares ha añadido que además ve que "hay un candidato, solo uno, que es Pedro Sánchez, que acude a todos los programas donde le ofrecen entrevistas y le da igual que a priori parezca que va a ser un entrevistador más cómodo o más difícil, mientras que todos los demás andan escogiendo".

En este sentido, ha manifestado que "eso no es ser transparente, no es quererle hablar a todos los españoles". Algo que ha enlazado insistiendo en los "dos modelos de país que se presentan muy claramente a las elecciones".

Así, ha asegurado que está el de "aquellos que creen que lo que uno tiene que hacer es unir a los españoles --el PSOE-- y aquellos que lo que quieren es dividirlos". "En nuestra España entran todos, pero muchas veces tengo la impresión que en su España no entro yo y las personas que piensan como yo", ha concluido sin citar a los que están en ese otro modelo.