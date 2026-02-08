Alcalá del Valle mantiene desalojadas 30 viviendas por seguridad ante los movimientos de tierra en la montaña

Operarios de Alcalá del Valle trabajan en una calle sobre los efectos del temporal de lluvia. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL VALLE

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá del Valle ha señalado que actualmente, en la mañana de este domingo, mantienen desalojadas 30 viviendas, unas 90 personas, por seguridad ante los movimientos en la ladera de la montaña, que ya han sido estudiados por geólogos y han recomendado la evacuación de varias calles, según ha explicado a Europa Press el alcalde, Rafael Aguilera.

En un mensaje a los vecinos publicado en las redes sociales del Ayuntamiento, el alcalde les ha explicado que "no podemos jugar a la suerte con la vida de las personas, porque no se trata de que pueda quedar un coche atrapado, sino que si ese desprendimiento se produce, te pille donde te pille, te arrastra y te entierra". "Eso lleva un siglo sin menearse y posiblemente se pueda pegar otro siglo sin menearse, pero no podemos jugar a la suerte", ha subrayado.

El alcalde ha indicado que el viernes, al ver unos movimientos avisados por los propios vecinos del terreno, se pusieron en contacto con las administraciones pertinentes para que se hicieran los estudios y las revisiones adecuadas y descontar cualquier peligro. Así, estuvieron esa misma tarde técnicos de medio ambiente y señalaron que debía ser estudiado por geología.

Ante esa situación se desplazó un equipo de geólogos que estuvieron trabajando durante la mañana del sábado recorriendo "palmo a palmo cada una de las laderas", y, según ha señalado el alcalde, "tras emitir su informe concluyen de forma muy clara y evidente que está habiendo movimiento en el terreno a lo largo de toda la ladera y que es peligroso".

En base a esa información, y a la espera de un estudio más profundo para poder cuantificar las dimensiones y la intensidad de la peligrosidad, el Ayuntamiento ha decidido desalojar las viviendas de varias calles colindantes con la ladera. "No es una recomendación es de obligado cumplimiento", advertía el alcalde, que ha pedido a los vecinos ayuda para gestionar esta crisis.

"No es de buen gusto y sentimos mucho todo esto que está ocurriendo, pero aquí hay que priorizar y dentro de esa prioridad está la seguridad de los vecinos y tenemos muy claro que hay que interevenir, porque no podemos asumir la responsabilidad de jugar a la suerte con la vida de las personas", ha incidido.