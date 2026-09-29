Alcalde de Algeciras (Cádiz) insiste en acelerar mejoras en la A-7 para dar fluidez y evitar retenciones hacia Málaga

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, atendiendo a los medios. ARCHIVO - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a reclamar que se aceleren las actuaciones previstas para mejorar la capacidad del tráfico de la A-7, todo ello después de que la avería de un camión en el carril derecho esté provocando este martes importantes retenciones en dirección a Málaga y "largas colas" en la entrada de su municipio.

En una nota, Landaluce ha señalado que esta nueva incidencia "vuelve a poner de manifiesto" que la autovía A-7 "no dispone de capacidad suficiente para absorber con normalidad el elevado volumen de tráfico que soporta a diario", lo que hace que "cualquier accidente, avería o circunstancia que obligue a reducir la capacidad de la vía, termina generando importantes afecciones a la circulación".

Como ha lamentado, "una vez más" se da cuenta que "no hace falta un accidente de consideración para que la A-7 vuelva a colapsarse", ya que en la mañana de este martes, "una simple avería en uno de los carriles está provocando largas retenciones y afectando a cientos de conductores".

En este sentido, ha insistido en "la necesidad de avanzar" en las actuaciones que permitan aumentar la capacidad y mejorar la seguridad de esta infraestructura, especialmente en un eje "estratégico", como ha definido, que soporta diariamente "un elevado tránsito de vehículos pesados vinculado", en buena medida por la actividad del puerto de Algeciras, que se ha visto "exponencialmente incrementado por las obras del ferrocarril".

El alcalde ha vuelto a reclamar que se acelere el desdoble del túnel del acceso norte de Algeciras y la ejecución del tercer carril de la A-7 entre Algeciras, Los Barrios y San Roque, actuaciones que considera "fundamentales" para mejorar la fluidez del tráfico y evitar que cualquier incidencia termine provocando retenciones en la circulación.

"Algeciras y el Campo de Gibraltar necesitan unas conexiones viarias acordes con la importancia estratégica de nuestro puerto y con el volumen de tráfico que soporta esta comarca", ha aseverado Landaluce, que ha reclamado a las administraciones competentes que continúen avanzando en unas mejoras que "ya no pueden seguir esperando".