Alcalde de Algeciras (Cádiz) lleva al Senado la propuesta de una Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar

Archivo - El senador por Cádiz y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, en el Senado. ARCHIVO. - PP DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador del grupo Mixto por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha registrado para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado una moción en la que pide un respaldo institucional al análisis y posible implantación de una Zona Económica Especial en el Campo de Gibraltar como herramienta para impulsar la competitividad, la atracción de inversiones y la generación de empleo en la comarca ante la próxima implantación del tratado sobre el Peñon.

La iniciativa insta al Gobierno de España a manifestar el interés del Campo de Gibraltar en el estudio de medidas que contribuyan a su desarrollo económico, como promover el estudio de su viabilidad jurídica, económica y fiscal y de su encaje dentro de la normativa de la Unión Europea, y abrir espacios de diálogo y colaboración entre administraciones, tejido empresarial y agentes económicos y sociales, ha recogido el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

En su exposición de motivos, Landaluce destaca que el Campo de Gibraltar constituye "uno de los enclaves geoestratégicos más importantes del sur de Europa" debido a su ubicación, contando con activos como el puerto de Algeciras o su tejido industrial. A pesar de esto, el territorio afronta "importantes desafíos" en materia de empleo, diversificación económica y captación de inversiones, por lo que la moción "considera necesario explorar nuevas oportunidades que permitan fortalecer su desarrollo económico y social".

El senador subraya que su propuesta debe entenderse como "una cuestión de Estado" que implique el compromiso de todas las administraciones con la comarca, al considerar que esta posible Zona Económica Especial "no puede sustituir las inversiones pendientes, sino complementarlas".

En este sentido, Landaluce ha apuntado directamente a la realidad económica existente en el entorno del Estrecho, asegurando que la comarca gaditana "compite diariamente con territorios que cuentan con ventajas fiscales, regulatorias y administrativas específicas", como puede ser Gibraltar o Marruecos.

Así, ha argumentado que "Gibraltar mantiene un modelo económico diferenciado y Tánger Med se ha consolidado en pocos años como uno de los principales polos logísticos e industriales del Mediterráneo gracias a una apuesta decidida del Estado marroquí". Ante esto, ha continuado, "el Campo de Gibraltar no puede permanecer inmóvil", apostando por "instrumentos que nos permitan competir en igualdad de condiciones".

Asimismo, ha señalado que "cualquier estrategia de desarrollo" debe ir acompañada de una mejora de las infraestructuras de la comarca para "mejorar la competitividad", haciendo hincapié en "inversiones pendientes" en materia ferroviaria, viaria, energética y logística.

Landaluce ha aseverado que no se trata de "reclamar privilegios para la comarca" sino "herramientas y oportunidades" que permitan a esta zona "competir en igualdad de condiciones con quienes, a escasos kilómetros de nuestras fronteras, cuentan hoy con instrumentos específicos para atraer empresas, inversiones y empleo".

La moción también pone en valor el estudio técnico elaborado por la Cámara de Comercio de la Bahía de Algeciras sobre la posible implantación de una Zona Económica Especial, documento que analiza sus potencialidades, su encaje jurídico y sus posibles efectos sobre el desarrollo económico de la comarca.

Es por eso que ha apostado por iniciar un debate "serio y responsable sobre las oportunidades de futuro para el Campo de Gibraltar".

La propuesta defiende que una eventual Zona Económica Especial podría contribuir a reforzar el posicionamiento logístico y portuario de la comarca, consolidar su base industrial y energética, atraer inversiones tecnológicas e innovadoras, impulsar la diversificación económica, generar empleo estable y de calidad y mejorar la capacidad competitiva del territorio en el contexto internacional.