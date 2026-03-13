El alcalde de Algeciras presenta una demanda previa a una querella contra María Jesús Montero por "injurias y calumnias"

Archivo - La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha formulado una demanda de conciliación previa a la interposición de querella por delito de "injurias y calumnias" contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, según ha explicado el abogado del alcalde algecireño.

La demanda se ha representado a raíz de las declaraciones realizadas el pasado 13 de enero por Montero en un acto del PSOE en las que "imputó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género".

También son objeto de la demanda, según ha indicado, declaraciones posteriores en las que "volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez en las redes sociales y que había sido ya archivada por la fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año".

Según ha señalado el abogado, en la demanda se le exige a la ministra una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

Por otra parte, en cuanto al archivo de la querella presentada contra la portavoz del PSOE en Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, va a ejercer acciones civiles sobre protección del honor previstas en la LO 1/1982, de 5 de mayo.