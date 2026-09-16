El alcalde de Algeciras solicita a Transportes que complete las actuaciones del proyecto del acceso sur al puerto

Archivo - Desvío en la A-7 hacia el acceso sur del Puerto de Algeciras. - GOOGLE MAPS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha solicitado al Ministerio de Transportes que dé cumplimiento a todos los compromisos recogidos en el desarrollo del proyecto del acceso sur al Puerto, incluidos aquellos trabajos complementarios y remates que "todavía están pendientes".

En una nota, Landaluce ha asegurado que va a seguir haciendo seguimiento de este proyecto "hasta que esté completamente terminado y ejecutado en todos sus términos", defendiendo que Algeciras "necesita que la infraestructura quede plenamente culminada y que se puedan completar aquellos trabajos que todavía están pendientes".

En este sentido, ha señalado que el Ministerio debe mantener el compromiso adquirido con la ciudad y culminar todas las actuaciones previstas.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, ha asegurado que la rotonda de acceso a Los Guijos siempre ha estado incluida en el proyecto y que, "en ningún momento", se ha producido comunicación alguna por parte del Ministerio que apunte a su eliminación o modificación.

Al respecto, ha aclarado que no van a poner en duda su ejecución, pero que sí van a solicitar que se lleve a cabo "tal y como está contemplada en el proyecto".

Desde el Ayuntamiento se ha insistido en que la importancia del acceso sur no se limita a mejorar la entrada y salida de mercancías y pasajeros del Puerto de Algeciras, sino que debe garantizar también la necesaria permeabilidad y conexión con las barriadas situadas a lo largo de su recorrido.

"No tendría ningún sentido mejorar la accesibilidad al puerto y que, al mismo tiempo, la infraestructura terminara convirtiéndose en un muro que dividiera zonas de nuestra ciudad", ha señalado Rodríguez.

La responsable municipal de Urbanismo ha destacado que el Ayuntamiento mantiene contactos y colaboración con los responsables del Ministerio y del proyecto, pero ha subrayado que "colaborar también significa trasladar las necesidades que Algeciras considera importantes".

En este sentido, ha solicitado que se ejecuten todos los trabajos que sean necesarios para devolver a la ciudad las condiciones previas a las obras y mejorar aquellas zonas que hayan resultado afectadas.

Entre estas actuaciones, ha señalado la necesidad de acometer la reposición y mejora del asfaltado que ha sufrido daños como consecuencia de las obras, especialmente en la Ronda Paco de Lucía, así como la reparación de las placas y elementos situados en los aledaños de la rotonda de El Varadero que también se han visto afectados.

Asimismo, Urbanismo ha solicitado al Ministerio que los trabajos pendientes mantengan un ritmo de ejecución "adecuado" para poder completar cuanto antes las actuaciones previstas.

"Estamos constatando una menor presencia de operarios y maquinaria y consideramos conveniente que, precisamente cuando quedan por culminar actuaciones necesarias para dejar la infraestructura en las condiciones previstas, se mantenga un ritmo de trabajo adecuado", ha señalado la delegada municipal.

Algeciras, ha continuado, "ha soportado durante años las molestias derivadas de una obra de esta envergadura y ahora tiene derecho a que se completen los compromisos previstos y a contar con una infraestructura plenamente terminada, funcional y perfectamente integrada en la ciudad".