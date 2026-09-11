El alcalde de Algeciras exige firmeza contra el narcotráfico tras alertar la Fiscalía sobre su "radicalización violenta"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe "de una vez por todas y de manera contundente" contra el narcotráfico y contra quienes lo ejercen y promueven, después de que la Fiscalía General del Estado haya recogido en su informe anual de 2025 la "radicalización violenta" de los clanes y grupos criminales, con especial afección en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y su entorno.

En un comunicado, el alcalde ha señalado que "tanto el presidente Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siguen haciendo oídos sordos a lo que es un clamor popular y una reclamación constante" de las instituciones, del movimiento asociativo de lucha contra la droga y de los profesionales de la seguridad, sumándose ahora la Fiscalía General del Estado.

"Que el Gobierno de España continúe negando la mayor en el tema del narcotráfico cuando la lista de servidores públicos muertos en acto de servicio sigue engrosándose, cuando los narcos hacen gala de una violencia inusitada utilizando incluso armas de guerra, cuando han perdido el respeto al principio de autoridad de los agentes, y cuando las redes criminales continúan ganando terreno, nos frustra y nos indigna a partes iguales", ha manifestado Landaluce.

Es por eso que ha reclamado a quien tiene las competencias en esta materia, el Gobierno de Pedro Sánchez, que "se ponga de una vez por todas del lado de todos los que luchan, con lo poco que tienen, contra esta lacra social que es el narcotráfico, dotándoles de más efectivos y medios técnicos adecuados para poder cumplir con la labor encomendada", citando entre ellos a la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, los funcionarios de Prisiones y los profesionales de la Administración de Justicia.

Landaluce ha advertido que seguirá "alzando la voz tanto como sea necesario" y "donde consideremos oportuno" para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la reactivación "inmediata" del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (Ocon-Sur), un grupo que, como ha asegurado, "tan buenos resultados ofreció en la lucha contra el narcotráfico, hasta que este Ejecutivo central lo desmanteló con nocturnidad y alevosía".