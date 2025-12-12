El alcalde de Cádiz anuncia que el nuevo pabellón Portillo saldrá a licitación por más de 19 millones de euros

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa este viernes 12 de diciembre. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, y del concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha anunciado que el lunes 15 de diciembre se convocará un Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) para que antes de final de año se apruebe la salida a licitación de las obras del nuevo pabellón deportivo Portillo, que saldrá a concurso por un precio de 19.183.822 euros con IVA y tendrá un plazo de ejecución de 30 meses.

En una nota, el alcalde ha explicado que en lugar de ofrecer un plazo de 35 días se va a ofrecer un plazo de 60 días para que las empresas cuenten con más tiempo para presentar sus ofertas.

Bruno García ha recordado que ha sido su equipo de gobierno el encargado de buscar la financiación para este proyecto, que ahora se va a licitar y que comenzará a construirse antes de que acabe el próximo año 2026.

Además, ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, que aportará cinco millones de euros, y ha asegurado que también tienen que llegar los 4,62 millones de euros del crédito que ya se está tramitando y que se anunció hace unos meses por valor de 19,7 millones de euros. Una vez conseguidas estas dos partidas ya estará completada la financiación para poder adjudicar las obras, ha indicado.

El nuevo pabellón Portillo, que será funcional y que dará prioridad a la práctica deportiva de gaditanos y de clubes, tendrá capacidad para 2.105 espectadores, con 1.042 en el graderío exterior, 310 en el superior y 728 en un graderío extensible. Habrá tres plantas subterráneas con 389 plazas de aparcamientos que serán destinadas a residentes de la zona. Además, las instalaciones contarán en la planta baja con una superficie comercial de 263 metros cuadrados, según ha explicado el Ayuntamiento.