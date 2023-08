El alcalde de Cádiz defiende un turismo "sostenible" y "de convivencia" con los vecinos

CÁDIZ, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha abogado este viernes por un turismo "sostenible" que fomente la convivencia entre el visitante y los vecinos, en una ciudad donde el espacio es "reducido" y es necesario "un equilibrio" para mantener esa relación.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, García (PP) ha rechazado que su Gobierno sea "turismofóbico", un término que, a su juicio, "no es adecuado" ya que "no estamos en contra del turismo" si no a favor de un modelo que facilite "una buena convivencia".

Esta defensa del turismo llega en unos días en los que se habla de masificación en determinados puntos de la provincia, como Tarifa. En ese sentido, el alcalde gaditano ha defendido que la ciudad está "en un momento muy bueno de turismo" con la llegada, por ejemplo, de los cruceristas durante el mes de julio sobre todo, una circunstancia que no era habitual en años anteriores y que está atrayendo un flujo importante de personas a la ciudad, llegando a recibir "hasta 15.000 personas" en un solo día.

En cualquier caso, ha matizado que "esos cruceristas están solo durante el día, no están por la noche", y ha vuelto a hablar de un turismo "que perdure en el tiempo y tenga un sentido medioambiental y vecinal adecuado".

El alcalde gaditano ha señalado también que regulará las viviendas turísticas en aquellos puntos en que existan "en exceso", acorde la medición técnica que realicen desde su administración, y ha apuntado a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico para generar esa habitalibilidad de la que Cádiz carece.

"Para nosotros es muy importante que el casco histórico tenga vida y que podamos disfrutar de él como un espacio de vida, no como que se pueda convertir en un futuro como un recurso únicamente turístico. Nosotros lo que queremos es que haya niños y niñas jugando allí", ha expresado.

En esa línea, ha acuciado la falta de viviendas en la ciudad, uno de "los grandes problemas" con los que cuenta Cádiz y en los que su Gobierno, ha dicho, está trabajando para "intentar atajarlo desde el primer día", aunque ha reconocido que "es difícil habilitar espacios" en una ciudad con unas dimensiones limitadas.

El alcalde también se ha referido a polémica por la autorización de veladores en el centro, una medida que ha sido cuestionada por la oposición y que García ha recordado fue establecida por el anterior Gobierno de José María González 'Kichi'. "No hemos ampliado nada, ninguna normativa. Lo que hemos hecho es aplicarla. No hemos hecho nada que no estuviera antes", ha aseverado.

A ese respecto, el alcalde ha reconocido que existe "un gran debate" en la ciudad por este asunto ya que "hay poco espacio" y debe velarse por esa convivencia entre el visitante y el vecino, donde este último "tiene prioridad", aunque ha considerado también "dejar espacio al visitante para poder generar empleo" porque "si no generamos empleo, el vecino tampoco va a poder vivir".