El alcalde de Cádiz iniciará 2026 con un calendario de visitas a obras en ejecución por valor de 20 millones

CÁDIZ 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de los concejales del Equipo de Gobierno, ha anunciado un calendario de visitas a diez obras de proyectos que están en ejecución en la ciudad y que entre todos suman unos 20 millones de euros de inversión.

Lo ha hecho tras el tradicional desayuno navideño que ha compartido la corporación municipal con periodistas de los medios de comunicación de la ciudad y la provincia, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Bruno García ha asegurado que estos proyectos "no son todos" ya que "tenemos más obras en marcha en Cádiz" aunque han elegido estas diez porque "nos parecen muy significativas y están relacionadas con lo social, la cultura, el deporte, el medio ambiente y con los grandes proyectos en los que este equipo de gobierno lleva trabajando desde que llegó al Ayuntamiento".

El alcalde ha señalado que a todas estas visitas se invitará a los grupos de la oposición para que "puedan comprobar todo lo que se está haciendo en la ciudad".

"Hemos recuperado espacios que estaban en desuso o abandonados en la ciudad, como el castillo de San Sebastián, el espacio Entrecatedrales, el Torreón y el Paseo Superior de las Puertas de Tierra, la Casa del Obispo o el Baluarte del Orejón, hoy a disposición de todos los gaditanos", ha afirmado el alcalde, quien ha señalado que "ahora queremos que todos los gaditanos visualicen la transformación de la ciudad con proyectos tan emblemáticos como el Teatro del Parque, el Cementerio o las nuevas viviendas".

El calendario de visitas comenzará el viernes 2 de enero con la visita a las obras del Centro de Acogida de la calle Soledad, que cuentan con un presupuesto de 1,1 millones de euros y que están financiadas con fondos Next Generation. Este centro consta de 11 alojamientos temporales con 22 plazas y estará destinado a personas en situación de segunda acogida.

El miércoles 7 de enero se visitarán las obras de la promoción de 53 viviendas de protegidas de alquiler social en la avenida de Marconi. El proyecto cuenta con 6,2 millones de euros de financiación municipal y 2,3 millones de euros de fondos Next Generation. Se trata de un edificio de nueve plantas con 27 viviendas de tres dormitorios y 26 de dos dormitorios y espacios para garajes, locales comerciales y oficinas.

El jueves 8 de enero, el alcalde visitará las obras que se están llevando a cabo por parte de Aguas de Cádiz en la avenida Alcalde Blázquez. Tienen un presupuesto de 173.306,88 euros y consisten en la renovación de la canalización de abastecimiento.

El lunes 12 de enero será el turno de las obras del nuevo edificio del complejo deportivo Puntales-La Paz, que cuentan con un presupuesto de 600.664 euros y que acogerá diferentes servicios para los usuarios del complejo deportivo, y el martes 13 de enero se comprobarán los trabajos de la segunda fase de los antiguos depósitos de Tabacalera, con un presupuesto de 3,6 millones de euros. De estos millones, 2,7 corresponden al Plan Pirep de los Fondos Next Generation y el resto, algo más de 800.000 euros, se hará con cargo al presupuesto municipal.

El miércoles 14 de enero se hará una nueva visita a obras en vivienda. En concreto a la promoción de nueve viviendas de la calle Calderón de la Barca, en pleno casco histórico de la ciudad. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

El viernes 16 de enero se recorrerán las obras del Teatro del Parque, con 1,6 millones de presupuesto, de la pérgola de Santa Bárbara, con 941.109,77 euros, y del Parque Genovés, con 462.397 euros.

El lunes 19 de enero se hará una visita a unas obras que ya están "muy avanzadas", como son las de la plaza Manolo Santander, donde se está renovando el pavimento en la zona lateral de la plaza para habilitarla para la práctica de juegos, además del pavimento de la propia plaza y de la mejora del área de juegos infantiles.

El viernes 23 de enero la visita será al Palacio de Congresos, donde la inversión supera los 1,2 millones de euros en distintas actuaciones como son la reforma de la montera, la sustitución del sistema de climatización, de iluminación, la instalación de placas solares y la sustitución de las tejas de la cubierta.

La ronda de visitas culminará el 26 de enero con la visita al antiguo cementerio de San José, donde en breve comenzarán las obras de vaciado de los restos que aún quedan en este espacio. Los trabajos tienen un coste de 700.000 euros.

El alcalde ha asegurado que estas diez obras que va a visitar son "un ejemplo de todo lo que se está invirtiendo y ejecutando en estos momentos en la ciudad" y que "son fruto del camino que emprendimos en 2023 cuando llegamos a este Ayuntamiento para mejorar y transformar Cádiz".