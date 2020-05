El alcalde de Cádiz trata con los grupos municipales el primer día de levantamiento de restricciones

CÁDIZ, 1 May. (EUROPA PRESS) -

En el contexto del levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma implantado para combatir la pandemia de coronavirus Covid-19, el Ayuntamiento de Cádiz ha comunicado este viernes que el sábado permitirá la práctica deportiva de acuerdo a la orden del Gobierno Central de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

De este modo, desde el Ayuntamiento se permitirá todas las actividades deportivas individuales que no sean de contacto, no impliquen el desplazamiento en un vehículo de motor ni el uso de instalaciones deportivas, incluidas las actividades náuticas tal y como se recoge en la orden ministerial.

Así se lo ha confirmado el alcalde de Cádiz, José María González, a los representantes de los grupos municipales de la oposición durante la reunión de seguimiento y control mantenida este viernes, en la que se ha abordado las condiciones para las prácticas deportivas en la fase 1 que entra en vigor este sábado.

José María González comparte, tal y como se publica en la orden, "que la práctica de la actividad física y la reducción del sedentarismo son factores que tienen una influencia positiva en la mejora de la salud de las personas, en la prevención de las enfermedades crónicas y, por tanto, en la calidad y la esperanza de vida de la población".

En base a la orden ministerial, se permitirá la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias entre las 6,00 horas y las 10,00 horas y entre las 20,00 horas y las 23,00 horas.

Durante los paseos se podrá salir acompañado de una sola persona conviviente entre las 10,00 horas y las 12,00 horas y entre las 19,00 horas y las 20,00 horas. No obstante, aquellas personas que por necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo también por una persona empleada de hogar a cargo o persona cuidadora habitual.

La práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto solo se podrá realizar de manera individual. No obstante, aquellas personas que por necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo por una persona conviviente, una persona empleada de hogar a cargo o persona cuidadora habitual.

Los paseos se realizarán con una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio. Dicha limitación no será aplicable a la práctica no profesional de cualquier deporte individual, estando ésta permitida dentro del municipio donde se reside.

No podrán hacer uso de las medidas acordadas para el ejercicio, las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Asimismo, tampoco podrán hacer uso de esta posibilidad los residentes en centros sociosanitarios de mayores.

De este modo, la práctica de deporte individual y los paseos solo podrán llevarse a cabo entre las 6,00 horas y las 10,00 horas y entre las 20,00 horas y las 23,00 horas. Aquellas personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y las personas mayores de 70 de años podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10,00 horas y las 12,00 horas y entre las 19,00 horas y las 20,00 horas. Las personas mayores de 70 años podrán salir acompañadas de una persona conviviente de entre 14 y 70 años.

Desde el Ayuntamiento señalan también que las bicicletas disponen de una amplia red de carriles por toda la ciudad que los ciclistas podrán usar tanto para desplazamientos como para el deporte siempre y cuando se respeten la normativa de circulación. Recuerdan que estos carriles sólo podrán ser utilizados por vehículos no motorizados por lo que solicita a los corredores y también a los peatones que respeten estos espacios en sus respectivas salidas.