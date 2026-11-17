Archivo - Una playa de La Línea de la Concepción tras actuar los servicios de limpieza - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha manifestado este martes su rechazo a la resolución de la Dirección General de Marina Mercante para establecer un fondeadero exterior frente a la playa de la Alcaidesa, anunciando que recurrirá esta decisión, que ha calificado de "auténtico asalto".

En un audio difundido a los medios por el Ayuntamiento de La Línea, el alcalde (La Línea 100x100) ha trasladado que desde los servicios jurídicos municipales ya se está trabajando para presentar un recurso de alzada contra la decisión de establecer zonas en aguas próximas a las del puerto de Algeciras para que todos aquellos buques que tengan previsto hacer escala autorizada en el puerto puedan esperar detenidos o fondeados en dichas zonas hasta la asignación de su atraque o fondeo en zona portuaria.

"Manifestamos toda nuestra oposición a una solución a un problema que tiene el puerto de Algeciras y que a nuestra ciudad no le va a aportar absolutamente nada", ha advertido el alcalde linense, que ha reiterado que está "completamente en contra de dicha resolución" que le parece "un auténtico asalto".

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicaba este lunes la resolución oficial de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se designan zonas de detención y fondeo en el ámbito geográfico de competencias de la Capitanía Marítima de Algeciras.

En esta resolución, consultada por Europa Press, se establece que durante la permanencia de los buques en las zonas designadas, queda prohibida cualquier operación de avituallamiento, suministro de combustible, cambio de tripulantes, arriado de botes, trabajos en caliente a bordo o cualquier otra operación que pueda comprometer la seguridad marítima o la protección del medio ambiente marino, excepto en los casos debidamente justificados y con la autorización previa de la Capitanía Marítima.

La semana pasada el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), también manifestaba su oposición a este fondeadero frente a su costa, criticando que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras llevase "más de diez años tratando de imponer este fondeadero", que se divide en dos áreas que se sitúan en el litoral sanroqueño entre La Alcaidesa y Manilva, un espacio "de alta actividad turística".

Aunque según la citada resolución, los buques que queden fondeados no podrán realizar ningún tipo de operación "más allá de esperar su turno de entrada al puerto", el alcalde se mostraba escéptico de que "se vayan a estar quietos sin hacer actividades de limpieza", lo que puede generar "vertidos como los que se sufren de vez en cuando en las playas de la Bahía de Algeciras".

A este respecto, la resolución publicada recoge medidas para prevenir la contaminación del medio marítimo, con requisitos que deberán cumplir los buques que permanezcan en estas zonas asignadas.