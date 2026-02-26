Alcalde de La Línea (Cádiz): "Si Pedro Sánchez viene, que venga con soluciones" a los problemas que acarrea el tratado

Juan Franco, alcalde de La Línea, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, sobre el acuerdo para las relaciones con Gibraltar ha pedido que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita La Línea, "que venga con soluciones, porque las visitas por tenerlas no aportan". "Lo que está claro es que el Gobierno de España es conocedor de la situación que tiene esta parte y lo que veo es que el gobierno británico pelea más por ello que el nuestro por nosotros", ha añadido.

En rueda de prensa, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento va a solicitar formalmente la participación en los órganos técnicos de seguimiento del tratado. "Quien se va a tragar los 20.000 coches, el humo, la contaminación y las afecciones somos nosotros, y mientras va a haber alguien en Madrid que probablemente no puede ubicar La Línea en un mapa", ha argumentado.

Además, ha señalado que van a solicitar "financiación específica para cuestiones de movilidad, ordenación urbana, infraestructura y compensaciones por externalidades estructurales como se está haciendo con otros municipios de este país".

Según el alcalde, tras un primer examen del tratado hay "problemas enquistados desde hace décadas, como temas ambientales, de infraestructura o el futuro de los trabajadores y las pensiones, que no se tocan con una profundidad que acabe solventándolos". "Vaya por delante que estamos encantados de que se elimine la Verja, pero hay necesidades que vamos a tener en infraestructura derivada del nuevo modelo", ha apuntado el alcalde, que ha añadido que "no" va a "consentir seguir siendo una frontera sin recursos".

"Evidentemente no vamos a alimentar enfrentamientos estériles que no conducen a nada, pero está claro que nos vamos a consentir que se tome ninguna decisión que afecta a nuestra ciudad sin contar con nuestra ciudad", ha incidido.

Juan Franco ha manifestado que el municipio "afronta este nuevo escenario con responsabilidad, con firmeza, con visión estratégica y queriendo ser parte de la solución".

"El acuerdo va a marcar un antes y después y considerando que no se nos ha dado el trato adecuado, ya que pese a que hemos tenido información por parte del Ministerio no se nos ha dejado asistir a la reunión, al menos con voz, en muchos de los aspectos seguimos siendo ciudadanos de tercera", ha manifestado el alcalde, que ha señalado que están "expectantes de esa visita del presidente del Gobierno al Campo de Gibraltar".