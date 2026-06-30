El alcalde de El Puerto (Cádiz) anuncia que los autobuses urbanos serán gratuitos a partir del 1 de septiembre

El alcalde de El Puerto en una parada de autobús. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)
El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado que el servicio de autobuses urbanos será completamente gratuito para todos los usuarios a partir del próximo 1 de septiembre, una "medida histórica que convertirá al transporte público en una alternativa aún más accesible, eficiente y sostenible para los desplazamientos por la ciudad".
En una nota, el alcalde ha subrayado que esta decisión responde a su "compromiso de mejora de la movilidad urbana, impulsando un modelo de ciudad más amable, con menos emisiones, menos tráfico y un transporte colectivo cada vez más atractivo para residentes y visitantes".
"Queremos que nadie deje de utilizar el transporte público por motivos económicos y con esta medida damos un paso adelante para que moverse por El Puerto sea más fácil, más cómodo y completamente gratuito, lo que supone invertir directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos, facilitar sus desplazamientos diarios y contribuir a una ciudad más sostenible, moderna y preparada para el futuro", ha manifestado Beardo, que ha indicado que en otoño estará el nuevo contrato con nuevos autobuses.
En este sentido, ha añadido que el Puerto avanza con "políticas que sitúan a las personas en el centro de la acción pública, apostando por unos servicios públicos de mayor calidad y por un modelo de ciudad más sostenible, inclusivo e innovador, mientras continúa trabajando en la licitación del nuevo servicio, que será por diez años y que renovará al completo la flota de autobuses urbanos, mejorando las frecuencias y rutas".