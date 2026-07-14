Alcalde de San Roque (Cádiz) celebra el acuerdo sobre Gibraltar y espera que permita "un nuevo tiempo" para la comarca

Archivo - El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha celebrado la firma del tratado sobre Gibraltar, al que ha calificado como "un acuerdo histórico", del que espera que el documento permita "un nuevo tiempo para la comarca del Campo de Gibraltar y para la ciudad de Gibraltar", destacando la "mejora de los derechos laborales" de los trabajadores transfronterizos.

En una nota, Ruiz Boix ha destacado que este documento "supondrá la mejora de los derechos de los trabajadores transfronterizos, el uso conjunto del aeropuerto y la puesta en marcha de una zona de prosperidad compartida".

Sobre la Verja, Ruiz Boix ha recordado que ha sido la frontera que "desgraciadamente" ha separado a España y Gibraltar desde la firma del Tratado de Utrecht, hace 313 años. "Con este acuerdo histórico comienza una nueva era, unas nuevas relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, entre España y Gibraltar, un tratado que permitirá crear una zona de prosperidad compartida, como anunció y persiguió desde su llegada a la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha afirmado.

Según el alcalde, este acuerdo "supone la supresión de las barreras físicas a personas y mercancías entre España y Gibraltar, que pasa a formar parte del espacio Schengen". "Tendremos también la oportunidad de compartir el aeropuerto de Gibraltar, lo que permitirá mejorar la conexión de la comarca con Madrid y con ciudades británicas", ha añadido Ruiz Boix, que ha insistido en que se trata de "un acuerdo histórico que permitirá un nuevo tiempo para la comarca del Campo de Gibraltar y para la ciudad de Gibraltar, donde los lazos de amistad, convivencia, mejora en la economía y mejora en los derechos laborales de los más de 15.000 empleados transfronterizos van a ser toda una realidad".