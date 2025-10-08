El alcalde de San Roque (Cádiz) destaca los beneficios que generará el acuerdo sobre Gibraltar

SAN ROQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar generará beneficios económicos y "va a propiciar inversiones en la comarca que se han frenado durante nueve años debido a la incertidumbre generada por el Brexit".

El desarrollo económico que puede generar la puesta en práctica del acuerdo sobre Gibraltar firmado el pasado mes de junio y el impulso a la construcción de viviendas asequibles, a la vez que el freno al incremento de las viviendas turísticas, han sido temas abordados por Ruiz Boix durante un balance realizado desde Canal San Roque.

Según ha indicado en una nota el Ayuntamiento, el alcalde ha destacado que tras nueve años de la ruptura que supuso el referéndum del Brexit, por fin se va a firmar un documento que calificó de "imprescindible".

Ruiz Boix ha incidido en destacar la "mirda cercana a la comarca del Gobierno de Pedro Sánchez, de manera que las peticiones de sus representantes políticos, sociales y económicos han sido escuchadas, y se les ha mantenido al tanto del curso de las negociaciones".

Asimismo, ha manifestado que espera que cuando el acuerdo tenga que ser convalidado en el Parlamento Europeo, el PP respalde el texto, porque aunque puede "haber flecos" por cerrar en las negociaciones, en el futuro se podrán ir solventando.