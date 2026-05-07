El alcalde de Tarifa (Cádiz) valora las medidas en la N-340 para mejorar el flujo de vehículos pero lamenta el retraso

Archivo - Carretera N-340 afectada por una rotura en la calzada tras el paso de los últimos temporales en Tarifa (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE TARIFA - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Tarifa (Cádiz), José Antonio Santos, ha recibido de forma positiva las medidas provisionales que se están poniendo en marcha en la carretera N-340, afectada por un socavón, para mejorar el flujo del tráfico, lamentando que estas explicaciones por parte de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, lleguen "un poco tarde".

En un vídeo subido a la red social Facebook, recogido por Europa ress, el alcalde (PP) ha explicado que, según le ha transmitido la subdelegada, se está trabajando en habilitar dos carriles en esta carretera de doble sentido, que en estos momentos está siendo regulada por un semáforo.

Así, la ampliación de la vía permitiría que el tráfico fluyera "más lento" pero sin que se tengan que parar los vehículos "durante tres minutos" como ahora y provocar con ello "colas interminables" en esta carretera de acceso a Tarifa, un semáforo que podría estar instalado "la semana que viene".

La subdelegada también le ha informado sobre el instalar provisionalmente semáforos inteligentes para controlar el flujo de vehículos, algo que el Ayuntamiento ya había reclamado, como ha señalado Santos.

Aunque la reunión ha ido "bien", en palabras del alcalde, y han obtenido las explicaciones pertinentes de la subdelegada, ha afeado que la responsable del Gobierno en la provincia haya visitado la zona afectada sin contar con él, manifestando que le habría "gustado" acudir a ese punto con ella y que "todo lo que nos ha explicado aquí, nos lo hubiera explicado allí, en el sitio donde tenemos el problema".

En la mañana de este jueves, Blanca Flores ha inspeccionado el estado de las obras de la carretera N-340, a la altura del punto kilométrico 91 que sufrió graves daños debido al frente de borrascas, señalando que se está trabajando en una solución provisional que permita la apertura de un carril por cada sentido.

Este tramo, con una media de 12.000 vehículos al día, está abierto con un único carril con tráfico alternativo regulado por semáforo. Debido a las dificultades geotécnicas, tiene "escasas posibilidades" de ejecutar desvíos o itinerarios alternativos, por lo que ha estado en esta situación "un tiempo", provocando retenciones y quejas del sector económico de Tarifa y de su gobierno local.

Tras analizarlo y estudiarlo geotécnicamente, se ha comenzado a trabajar en la apertura de un carril por cada sentido, con restricciones de ancho y de velocidad, que puedan aliviar los atascos mientras se sigue estudiando geotécnicamente la solución definitiva.

El alcalde ha pedido a la subdelegada que se les informe de todas las obras que se vayan haciendo en el punto de conflicto, para "no tener la incertidumbre y la inseguridad de todos estos meses", ya que, según ha dicho, tras los "primeros trabajos" ejecutados, con la colocación del semáforo, las obras "han estado paradas".