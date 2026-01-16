Los alcaldes de San Roque, Jimena, San Martín y Casares exigen medidas preventivas que eviten desbordamientos

Los alcaldes de San Roque, Jimena, San Martín y Casares reunidos para que se tomen medidas ante posibles inundaciones. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde accidental de San Roque (Cádiz), Óscar Ledesma, junto a los alcaldes de Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Casares, han mantenido en la mañana de este viernes una reunión donde se ha decidido presentar una moción conjunta, en los respectivos plenos municipales, en las que se solicitará la adopción de medidas preventivas, por parte de la Junta de Andalucía, para que adopte las medidas necesarias destinadas a evitar los desbordamientos de los ríos que provocaron las graves inundaciones del pasado 4 de enero.

Según ha indicado en una nota el Ayuntamiento sanroqueño, entre las medidas se solicitará la limpieza de los cauces de los ríos, en concreto del Guadiaro y sus afluentes, Genal y Hozgarganta, "que no se realiza desde hace más de 20 años", el arreglo de las zonas de las carreteras que se inundan y provocan el aislamiento de localidades como Jimena y Tesorillo.

Además, solicitan una mejora en la comunicación de la situación de emergencia en tiempo real, para lo que sería necesario la instalación de un medidor de caudal de los diferentes ríos, el más próximo está situado en Jubrique, junto a la petición de más medios y dotaciones de todo tipo para hacer frente a las posibles urgencias que se produzcan, entre ellas las ayudas económicas urgentes.

La iniciativa de esta acción conjunta proviene del alcalde accidental de San Roque, Óscar Ledesma, que ha considerado que es necesario solicitar medidas que eviten que se produzcan situaciones como las vividas recientemente, "además de la coordinación en una emergencia se deben llevar a cabo actuaciones de prevención de esa emergencia".

"Los episodios de fuertes lluvias cada vez son más habituales y vemos que no se adoptan soluciones posteriores, por lo que ante esta situación decidimos presentar una moción conjunta, solicitando limpieza de los cauces, encauzamiento de los ríos y ayudas urgentes que palien los daños causados", ha explicado Ledesma.

Por su parte, el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha destacado que en tan sólo nueve meses han sufrido fuertes inundaciones por lo que "es necesario no solo la coordinación de los municipios afectados, sino también la responsabilidad de la administración competente, la Junta de Andalucía". "Es necesario que la Junta adopte las medidas oportunas para la conservación y mantenimiento de los cauces, así como las consecuencias en comunicaciones, ya que 4.000 vecinos nos vimos aislados sin capacidad de reacción", ha señalado.

Igualmente, el alcalde de Jimena de la Frontera, Francisco Gómez, ha indicado que se ha solicitado la declaración de zona catastrófica para su municipio y "que no se puede esperar continuamente a que la Junta de Andalucía ejecute las promesas que hace, por lo que es necesario exponer ante la Administración autonómica que ese fondo de emergencia es vital para paliar los daños sufridos, no sólo en las infraestructuras publicas sino también para los agricultores que han perdido cosechas y particulares con daños en sus propiedades."

Por su parte el alcalde de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, ha resaltado que junto a Secadero se quedan aisladas por las inundaciones y que cuando se produce la situación están todos los medios a disposición, pero tras esas horas de emergencia no se continúa con medidas paliativas.

"En el tema de carreteras venimos pidiendo el arreglo de estas vías, las dos de entrada y salida, que presentan varias zonas que se cortan en cuanto se producen inundaciones por lo que solicitamos que se realice un estudio que mejore las infraestructuras que evite este aislamiento", ha señalado Fernández.