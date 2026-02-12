Alcaldesa de Jerez (Cádiz) dice que no se "escatimará en medios" para volver a la normalidad tras inundaciones

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijoó, en una visita a una de las zonas rurales afectadas por inundaciones. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asegurado que el Ayuntamiento "no va a escatimar en medios para que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible" antes de recordar que en la zona rural aún quedan "500 personas en situación de aislamiento".

"Si la situación es difícil para los que están limpiando, que están ya al menos volviendo a sus casas, todavía los vecinos de Las Pachecas siguen aislados, los vecinos del Cejo del Inglés siguen evacuados y los vecinos de La Greduela también siguen evacuados", ha recapitulado en una comparecencia desde la Venta de la Cartuja, en la ribera del río Guadalete, a la que ha acudido junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijoó.

En su intervención, la alcaldesa ha agradecido al líder del PP que haya estado "en todo momento buscando vías y alternativas para que los ayuntamientos y las ciudades afectadas por las inundaciones podamos volver a la vida cuanto antes".

"El tiempo no se puede parar. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando y no podemos dejar a nadie atrás", ha aseverado, manifestando que la zona rural es "el corazón de esta ciudad" y que el río Guadalete la atraviesa. "La zona rural forma parte de Jerez y tenemos ahora que desdoblarnos, que seguir activando Jerez como ciudad sin dejar atrás a todos los que ahora mismo se encuentran en una situación compleja", ha añadido.

Al hilo de esto ha mostrado su agradecimiento al trabajo que están haciendo los voluntarios para ayudar a que se recuperen aquellos núcleos rurales que se han visto afectadas, aclarando de nuevo que el Ayuntamiento "va a volcar todos sus recursos, evidentemente el fondo de contingencia y más, para que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible".

Además, ha recordado que se ha ampliado la contratación de los servicios de limpieza externos "para que haya más facilidad" en esta labor y se ha adquirido maquinaria para que "se pueda ir achicando agua lo más rápidamente posible".

Cabe apuntar que desde el dispositivo especial de limpieza de la zona rural establecido por el Ayuntamiento tras el temporal y la crecida del río, cuenta con 40 operarios, que se han sumado de forma extraordinaria a la empresa de limpieza UTE-Jerez, con el fin de que estos trabajos extraordinarios no limite los servicios de limpieza de la zona urbana.

Paralelamente a la limpieza de los lodos y restos, se están recogiendo los muebles y los enseres que han quedado inservibles a causa de la riada, con el fin de mejorar el entorno progresivamente. También se ha sumado a estas labores un equipo de Aquajerez dedicado a desatascar imbornales, otro de podas y un tercero que va a ir facilitando bombas de achique para ir sacando agua lo más rápidamente posible de las viviendas y zonas públicas.

Igualmente, se ha acordado con Endesa que haga un seguimiento sobre la situación en la que se encuentra el cableado y otras infraestructuras de las barriadas para asegurar la seguridad de las personas.

El Ayuntamiento también ha facilitado productos de limpieza a las personas afectadas por la crecida del río para contribuir a la vuelta a la normalidad en sus hogares