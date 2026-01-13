Alcaldesa de Jerez traslada al Consejo Social el elaborar un diagnóstico para una financiación especial del Gobierno

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una reunión con el presidente del Consejo Social de la Ciudad, Antonio Mariscal, y su vicepresidenta, Vanesa Castilla. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido una reunión con el presidente del Consejo Social de la Ciudad, Antonio Mariscal, y su vicepresidenta, Vanesa Castilla, en la que les ha trasladado de manera oficial la propuesta de elaborar un diagnóstico sobre la situación de la ciudad que respalde la necesidad de solicitar un Régimen Financiero Especial para Jerez al Gobierno de España.

Tal como la alcaldesa anunciara en su balance de final de año el pasado mes de diciembre, sería el Consejo Social de la Ciudad el órgano encargado de realizar este documento técnico, que será trasladado al Pleno para su aprobación, convirtiéndose la petición de una financiación singular para la ciudad en "el principal reto para 2026" y para el que se espera contar con el consenso de las fuerzas políticas y sociales, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este contexto, García-Pelayo ha expuesto que "es fundamental" contar con un documento que "justifique ante el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y Europa si hace falta, y ante la Diputación la necesidad que tiene Jerez de recibir un reconocimiento económico especial".

Así, ha defendido que la ciudad "requiere un trato especial", argumentando como razones para ello cuestiones como su número de habitantes, alegando que "somos muchos sin ser capital", ya que "tenemos muchos más habitantes que muchas capitales de provincia de España", así como que "tenemos una realidad que es una suerte pero que también significa un coste elevado en la prestación de servicios" al contar con "40.000 jerezanos que viven en una zona rural y que merecen recibir los mismos servicios que tenemos en el Jerez urbano".

La alcaldesa ha indicado que se va a trabajar en ese documento y que el presidente y la vicepresidenta del Consejo Social de la Ciudad lo elevarán al Pleno, de tal manera que si así lo acuerdan, se pueda tener "cuanto antes una solución definitiva para reclamar de la mano de todas las fuerzas políticas a las administraciones ese trato justo que Jerez lleva mereciendo y esperando desde hace tanto tiempo".

"Hemos elegido este momento porque ya hemos conseguido activar la gestión municipal, consolidándonos como Gobierno y con una estabilidad presupuestaria", ha señalado, insistiendo en la idea de que "es de justicia que se reconozca la aportación que realiza Jerez no sólo a Andalucía sino a toda España".

El camino para solicitar esta Régimen Especial se inicia con ese estudio técnico que defina las competencias que está prestando el Ayuntamiento de Jerez, cuáles son las propias del Consistorio según la Ley de Bases del Régimen Local, y cuáles corresponden a otras administraciones. Una vez realizado ese análisis, valorar esos servicios y el coste que le supone al Ayuntamiento.