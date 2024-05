Andalucía recomienda al Gobierno "no correr" ni "precipitarse" para evitar "un acuerdo en falso" sobre Gibraltar

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha insistido este miércoles en abogar por "no correr" ni "precipitarse" en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a la situación de Gibraltar tras el 'Brexit' para no cerrar "un acuerdo en falso".

Así se ha pronunciado el consejero en respuesta a una pregunta que sobre estas negociaciones le ha formulado la diputada del PP-A Susana González en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

El consejero de la Presidencia ha comenzado su intervención remarcando que el Ejecutivo andaluz ofrece "lealtad, discreción y responsabilidad" en este debate sobre un posible "futuro acuerdo" en relación a Gibraltar, pero tras ello ha vuelto a lamentar que se haya "excluido a la Junta de Andalucía de las negociaciones" a las que, en cambio, se ha "incorporado a Gibraltar, que no es un país soberano".

En esa línea, Antonio Sanz ha subrayado que "las negociaciones suelen ser siempre entre países soberanos", y "cuando se ha incorporado a Gibraltar en otras ocasiones, siempre había estado la Junta de Andalucía" a la vez, según ha remarcado antes de considerar "un error del Gobierno" el "excluir a una comunidad de nueve millones de habitantes" que "se la juega" ante "lo que debería ser una oportunidad histórica para el desarrollo y para el impulso de una comarca" como la gaditana del Campo de Gibraltar, según ha abundado.

El consejero ha subrayado que, para garantizar un "equilibrio" entre el Campo de Gibraltar y la colonia británica, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha solicitado la puesta en marcha de un estatuto fiscal especial para la zona", desde la premisa de que "no se puede hablar de libre circulación de mercancías y personas y eso hacerlo compatible con una situación fiscal tan desigual como la que tienen Gibraltar y el Campo de Gibraltar".

Por eso, según ha continuado Antonio Sanz, desde la Junta reclaman al Gobierno central que se conduzca en estas negociaciones "sin prisas, sin búsqueda de fotos fáciles", y al respecto ha comentado que el adelanto de la convocatoria de elecciones generales en el Reino Unido para el próximo 4 de julio "parece que ha complicado el acuerdo" que el Ejecutivo español "quería tan deprisa antes de las elecciones europeas" del 9 de junio.

"Se ha corrido mucho buscando las fotos" y "no hay que correr, porque esta es una oportunidad histórica" y "no vale precipitarse" ni "un acuerdo en falso", ha añadido Antonio Sanz antes de insistir en subrayar que desde la Junta están "de acuerdo en que se busque y se alcance" un acuerdo, "pero no cualquier acuerdo".

"Queremos el mejor acuerdo para el Campo de Gibraltar, y eso pasa por garantizar los derechos laborales de los trabajadores, y por ese estatuto fiscal especial para el Campo de Gibraltar, y por planes de inversión para la comarca, y eso pasa también por el respeto al medio ambiente, y por garantizar la seguridad en torno a lo que significan los controles", ha continuado manifestando Antonio Sanz para concluir.

"MILES DE DUDAS" EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

Previamente, la parlamentaria del PP-A Susana González ha advertido de las "miles de dudas" que "acechan" a los vecinos del Campo de Gibraltar "ante tanta falta de información" sobre estas negociaciones "por parte del Gobierno" de Pedro Sánchez.

En esa línea, la diputada 'popular' ha cuestionado si el Gobierno "tiene contemplado una especial singularidad en el ámbito fiscal para competir en igualdad de condiciones con Gibraltar", o si "tiene estudiadas medidas para que el primer puerto de España y el segundo más importante de Europa", el de Algeciras, "no se ve afectado por este acuerdo".

La representante del PP-A ha coincidido con el consejero en abogar por "un acuerdo, pero no cualquier acuerdo", sino uno "que traiga prosperidad a nuestro territorio, seguridad jurídica e igualdad de condiciones para nuestros trabajadores", según ha añadido para concluir.