Ángel León y la campeona olímpica Theresa Zabell protagonizan el cierre del Blue Zone Forum de Zona Franca de Cádiz

CÁDIZ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Blue Zone Forum (BZF) organizado por Zona Franca de Cádiz y su incubadora tecnológica, Incubazul, ha vivido este jueves su jornada de cierre con la participación del chef Ángel León y la doble campeona olímpica Theresa Zabell, además de celebrarse los esperados verticales tecnológicos.

El encuentro, que ha convertido a Cádiz en epicentro de la economía azul, contando desde su inicio con una alta participación de público en el Palacio de Congresos de la capital, ha sido oficialmente clausurado por el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González.

El primer ponente principal en intervenir ha sido el chef gaditano Ángel León, reconocido con cuatro estrellas Michelin y tres Soles, quien ha desgranado su experiencia con la gastronomía, ha detallado Zona Franca en una nota.

En cuanto a su relación con la economía azul --por lo que León fue nombrado por la guía Michelin como "el chef más comprometido con el medioambiente y consiguió la Estrella Verde-- el chef ha hecho hincapié en que "el verdadero producto del ser humano es el agua, que es donde empieza todo" y ha avanzado que "el año próximo" el agua será "mi producto estrella".

Como ha explicado Ángel León, "cuando tienes una pasión, rompes la frontera de ti mismo, y la necesidad me llevó a la creatividad. En 150 metros hicimos el restaurante más pequeño del mundo en conseguir dos estrellas Michelín". Es por eso que ha defendido que "las buenas ideas sin un equipo detrás no salen para adelante", y que Cádiz es "el mejor sitio del mundo para construir vuestras empresas y vuestra vida. No os vayáis de aquí jamás".

Por lo que respecta a la ponencia de Theresa Zabell, la doble campeona olímpica ha incidido en la responsabilidad individual y colectiva para "salvar el mar", con el que ha estado vinculada "desde siempre", primero como regatista y después como presidenta de la Fundación Ecomar. A través de este organismo llega cada año a unos 15.000 estudiantes en su labor de concienciación y educación azul para salvar el planeta.

Zabell ha pedido mayor colaboración para cuidar el mar, ya sea de manera colectiva o individual, "comprando productos locales, reduciendo al máximo el consumo de plástico, con la limpieza de playas, reduciendo, reciclando y separando para reciclar, y ahorrando agua, que es oro líquido".

La jornada de clausura ha tenido también un destacado protagonismo de la tecnología, con verticales centrales basados en el internet de las cosas (IOT), metaverso, blockchain e Inteligencia Artificial (IA).

Antes de tocar a su fin, el BZF ha acogido talleres a cargo de Emilio Solís y Yohania de Armas, con una gran seguimiento de público en ambos casos, y charlas inspiracionales protagonizadas por Izanami Martínez y Patricia García. Las jornadas de financiación pública y privada y de internacionalización han puesto el cierre de mesas, antes de llevarse a cabo la clausura oficial a cargo del delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González.

En su intervención ha tenido palabras de agradecimiento para todos los ponentes y asistentes y ha destacado "la apuesta que se ha hecho por convertir Cádiz en el gran hub de la economía azul".

Cádiz se ha convertido con Blue Zone Forum en un centro de reflexión sobre la transición hacia un modelo socioeconómico más sostenible basado en la economía azul. El encuentro ha congregado en el Palacio de Congresos a emprendedores, empresas, instituciones, expertos y conferenciantes, ha valorado Zona Franca.

Entre los principales objetivos del BZF ha destacado el concienciar sobre la economía azul y la mejora del sector a través de la innovación tecnológica, promover y animar el emprendimiento, principalmente del talento joven, y apoyar el tejido empresarial. Por ello, este foro ha estado especialmente dirigido la comunidad azul, al emprendimiento y ha tenido con una notoria presencia de las 71 startups que actualmente están acelerándose en la incubadora de Zona Franca de Cádiz.

BZF ha estado organizado por Zona Franca de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, Puertos del Estado, la Fundación Cajasol, Caja Rural del Sur, Telefónica, Petaca Chico y la Fundación Incyde.