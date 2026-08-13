Antoñito Molina cierra este viernes la 12 edición del Tío Pepe Festival con su segundo concierto este verano en Jerez

El cantante Antoñito Molina durante una actuación en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) - TÍO PEPE FESTIVAL
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)
El cantante gaditano Antoñito Molina será el último artista en subirse al escenario de Tío Pepe Festival 2026 este viernes 14 de agosto, poniendo fin a una programación que durante más de un mes ha reunido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros y estilos.
Molina repite sobre el escenario de la Bodega Las Copas de González Byass, tras su actuación el pasado 25 de julio en este mismo festival. Y es que el artista tuvo que ampliar a dos citas su presencia en el Tío Pepe Festival tras agotar las entradas de su primera fecha.
De esta manera, el cantautor roteño regresa a Jerez con 'Mis últimos me prometo', la serie de conciertos con la que recorre una etapa significativa de su trayectoria antes de abrir un paréntesis creativo, ha indicado la organización del festival en una nota.
Las dos fechas de Tío Pepe Festival han formado parte de las contadas paradas de esta gira, caracterizada por un directo "cercano, honesto y lleno de verdad".
Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y presente en el Top 200 de artistas de la plataforma gracias al éxito de sus singles, Antoñito Molina se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del nuevo pop de autor en español.
El joven cantautor de Rota se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños, que fundó en 2006. Tras un respiro en su carrera y una evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 publicó su primer álbum en solitario, 'Déjame que te cuente'.
En 2020 regresó con el lanzamiento de 'Ya no me muero por nadie', al que siguieron 'Dicen que el mundo se acaba' y 'Me estoy volviendo loco'. En 2022 lanzó 'La ley de mi naturaleza', un disco que incluía el sencillo 'Y te voy a querer'.
Su trabajo más reciente, 'El Club de los Soñadores', reúne algunos de los éxitos de su trayectoria junto a tres temas inéditos que han reforzado el vínculo con un público, que encuentra en sus canciones "historias cercanas, auténticas y profundamente humanas", como se ha indicado.
Durante más de un mes, Tío Pepe Festival ha reunido en Jerez a grandes nombres de la escena nacional e internacional, con una programación que ha recorrido distintos géneros y estilos a través de las voces y propuestas artísticas de Raphael, Deep Purple, Pastora Soler, Sergio Dalma, Luz Casal, M-Clan, Mónica Naranjo o The Corrs, entre muchos otros.
Solera y Compás ha sumado a esta ecléctica programación una mirada poliédrica al flamenco con artistas como María Terremoto, Yerai Cortés, Israel Fernández y José Mercé. Tío Pepe Comedy ha completado la propuesta con Manu Sánchez y El Monaguillo, incorporando el humor al cartel.