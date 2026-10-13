Aplazado a marzo el juicio por el supuesto robo en la Caja del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) en 2009

Archivo - Vista de la Audiencia Provincial de Cádiz - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el supuesto robo en la Caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) de 7,8 millones de euros, descubierto en el año 2009 y por el que están encausados como principales acusados los dos funcionarios responsables de la caja en el momento de los hechos, se ha vuelto a aplazar hasta marzo de 2027, volviéndose a fijar para los días 8, 9 y 10 de ese mes, según han indicado a Europa Press fuentes del TSJA.

Cabe recordar que tras haberse aplazado una primera vez el pasado mes de septiembre al intentar llegar a un acuerdo de conformidad alguno de los acusados, principalmente el entonces interventor responsable de la Caja, este lunes volvían a estar citados en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, decidiéndose finalmente el aplazamiento a marzo tras no llegar las partes a ese acuerdo buscado por alguno de los acusados.

Igualmente, cabe recordar que el juicio contable por el robo se celebró a mediados de octubre de 2013 considerando el Tribunal de Cuentas que los hechos eran constitutivos de un delito de alcance en los fondos públicos y declarando responsables directos a los dos funcionarios, a quienes condenaba a pagar al Consistorio 7,6 millones de euros más intereses legales.

Ahora, la Audiencia Provincial de Cádiz juzgará en marzo a los acusados por estos hechos supuestamente cometidos entre enero de 2004 y abril de 2009, para los que la Fiscalía pide 16 años de cárcel para el principal acusado por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial cometido en su calidad de funcionario, falsedad en documento privado y mercantil y blanqueo de capitales.

Igualmente, pide por los mismo delitos 12 años de cárcel para la segunda de las funcionarias acusadas, así como cuatro años para la esposa del principal acusado por un delito de blanqueo de capitales.