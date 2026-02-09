La Armada neutraliza dos proyectiles de mitad de siglo XX encontrados en la playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz)

Proyectiles hallados en la playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz) - ARMADA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Un equipo de desactivado de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz, perteneciente a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz, ha llevado a cabo la localización, identificación, neutralización y retirada de restos de dos proyectiles de mitad de siglo XX y de 152,4 milímetros --seis pulgadas-- que se encontraban próximos al primer búnker de la playa de Camposoto en la localidad de San Fernando (Cádiz).

Durante la mañana del domingo 8 de febrero, un vecino de la ciudad alertó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la aparición de dos posibles artefactos explosivos, iniciándose el protocolo de actuación con la Armada tras recibir el aviso del hallazgo, según ha indicado este organismo en una nota.

El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, a través del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, destacó un equipo de especialistas en desactivado de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz, encargado de identificar y neutralizar los proyectiles.

Una vez en la zona, se realizaron las actuaciones de localización e identificación, confirmando que correspondían a dos proyectiles de gran calibre que no se encontraban en condiciones seguras para su manipulación y transporte. Es por eso que se procedió a su neutralización in situ mediante técnicas especializadas para minimizar riesgos.

Una vez realizada su neutralización, y tras comprobar que no existían riesgos explosivos, se realizó la recuperación de los restos de los artefactos para minimizar el impacto medioambiental.

La Armada ha destacado la peligrosidad de estos artefactos a pesar de llevar tiempo sumergidos, ya que su carga explosiva puede permanecer intacta y sus sistemas de activación pueden ser inestables si se manipulan. Es por eso que ante cualquier hallazgo, ha recordado que se debe de informar a las autoridades para su identificación y neutralización por personal experto.

Las Unidades de Buceo de la Armada cuentan con personal especialista en desactivación de artefactos explosivos submarinos y buceadores con especialización en técnicas de inutilización de minas, siendo los únicos capacitados para realizar este tipo de tareas. Esta actividad, en el ámbito marítimo y litoral, es competencia de la Armada.

La Unidad de Buceo de Cádiz está integrada en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, encargándose de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la administración con competencias en el ámbito marítimo.