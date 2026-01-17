Arranca la segunda semana del Concurso del Falla en Cádiz con la puesta en escena de los primeros premios de 2025

Archivo - Vista exterior de la fachada principal del Gran Teatro Falla de Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La segunda semana del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz que se celebra en el Gran Teatro Falla arranca este domingo con la puesta en escena de los cuatro primeros premios del pasado año 2025, con el coro de los Estudiantes, la comparsa de Bienvenido, la chirigota del Peluca y el cuarteto del Gago presentando el repertorio que este año ofrecen a los aficionados.

Y arranca en domingo esta segunda semana porque en el Carnaval de Cádiz las semanas se miden según convenga, y al igual que la fiesta se puede medir de Viernes de Final a Domingo de la Piñata, o incluso Domingo de Carnaval de los Jartibles, el concurso ha empezado un domingo y como tal, al menos en su fase de preliminares, será medido así.

La función de este domingo 18 de enero comenzará con el coro del Chapa, que este año se presenta con el nombre de 'La carnicería'. No obstante, aunque con agrupaciones de calidad en cada función, al haber sido cabezas de serie en el sorteo tras llegar como mínimo a semifinales el pasado año, será el miércoles 21 de enero cuando entre escena uno de los primeros premios del pasado concurso, el coro de los estudiantes que este año se presenta bajo el nombre de 'Las mil maravillas'.

Una de las funciones fuertes se dará el viernes 23 de enero, con dos de los primeros premios de 2025 a escena, la chirigota del Peluca, que ha abandona el tipo de 'Los calaitas' para presentar 'Los Amísh del mono, fuimos a por piononos'. Y sin solución de continuidad, el telón del Falla se volverá a subir tras la chirigota para dar paso al cuarteto del Gago, primer premio de la modalidad el pasado año y que en este 2026 se presenta con '¡Que no vengas!'.

Por su parte, el sábado 24 también se dará en el Falla una función esperada con el coro de Pedrosa abriendo la función, bajo el nombre este año de 'La esencia', y con la chirigota de José Guerrero 'Yuyu', que han decidido volver a concursar este año con el nombre de 'Los que van a coger papas'.