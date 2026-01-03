El arrastre de latas atraerá la atención de los Reyes Magos para que no pasen de largo por el Campo de Gibraltar (Cádiz)

Archivo - Arrastre de latas. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - Archivo

CÁDIZ 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comarca gaditana del Campo de Gibraltar va a protagonizar este próximo lunes 5 de enero de 2026 una de las tradiciones más típicas y esperadas por los más pequeños de la casa en Navidad: el arrastre de latas, una fiesta con la que se busca llamar la atención de los tres Reyes Magos y que estos no se olviden de dejar sus regalos para los niños y niñas de esta comarca.

El arrastre de latas es una tradición centenaria en el que los menores de municipios como Algeciras, San Roque o Los Barrios hacen ruido con una ristra de latas para atraer la atención de Melchor, Gaspar y Baltasar y que no pasen de largo durante la noche del 5 de enero.

Así, según la información recabada por Europa Press, en Algeciras este festejo dará inicio a las 12,00 horas desde la Plaza de Andalucía hasta el Llano Amarillo, donde desembarcarán los Reyes Magos del 'Zenit Cat' a las 13,30 horas. Por la tarde, a las 17,00 horas se celebrará la Gran Cabalgata.

En San Roque, el arrastre de latas se producirá en pedanías como Guadiaro, Puente Mayorga, Miraflores, Taraguilla y la Estación de San Roque. Todas ellas serán entre las 11,00 horas y las 12,00 horas de la mañana del lunes, siendo la Cabalgata de los Reyes desde las 17,30 horas en San Roque.

En Los Barrios esta tradición comenzará a las 12,00 horas del lunes con un recorrido que pasará por el Parque del Tren, Parque Botánico, rotonda del Toro y avenida Doña Rosa para finalizar en el Polideportivo San Rafael, donde a las 12,30 horas habrá una recepción a los Reyes Magos.

En esta localidad campogibraltareña la Cabalgata dará inicio a las 18,00 horas desde la avenida Alcalde Juan Rodríguez y concluirá en el Paseo de la Constitución.

No obstante, en estas localidades se mira al cielo, ya que la borrasca 'Francis' podría provocar cambios de horarios o ubicaciones que efecten al arrastre de latas, una de las tradiciones más esperadas previa al 6 de enero en la que cada año participan miles de niños y niñas, todos ellos con la ilusión y la esperanza de que los tres Reyes Magos no se olviden de dejarles sus regalos.

Según la leyenda popular, esta tradición se inició en una época de penurias económicas, cuando los Reyes Magos no dejaron juguetes en la ciudad y los padres dijeron a sus hijos que los de Oriente se habían quedado dormidos. Desde entonces, los niños arrastran miles de latas con la idea de hacer mucho ruido y evitar que los Reyes vuelvan a olvidarse de su ciudad.