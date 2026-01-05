Autorizada la vuelta de las 470 familias desalojadas en la zona de Guadarranque (Cádiz) por la crecida del río

Crecida del río a su paso por San Roque, en la provincia de Cádiz, debido a las lluvias provocadas por la borrasca Francis - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado a primera hora de este lunes 5 de enero que se permite la vuelta de las familias que este pasado domingo tuvieron que ser desalojadas de 470 viviendas en la zona del pantano de Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, tras mejorar la situación sufrida este domingo con la crecida del río debido a la borrasca Francis, con inundaciones en municipios de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar como Jimena, San Roque o Los Barrios.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en San Roque, el consejero ha explicado que el caudal del río llegó a bajar a 300 metros cúbicos por segundo durante la jornada del domingo, un dato que se ha reducido en las últimas horas al encontrarse en 30 metros por segundo, y que va a permitir el desembalse controlado del pantano, que se encuentra "al 100%".

A este respecto, ha señalado que el pantano va a "aliviar" agua pero "en unas magnitudes que no tienen nada que ver con el riesgo de anoche", en concreto, a unos 10-15 metros cúbicos por segundo, que en palabras del consejero "nos permite garantizar la seguridad, que es lo más importante".

Sobre los desalojados, 47 han sido ubicados en el pabellón de San Roque, habilitado para acogerlos, otros 70 de los barrios de la zona de Guadarranque han sido reubicados en hoteles, y el resto han optado por pasar la noche en casas de familias y amigos, como se ha detallado en esta comparecencia.

