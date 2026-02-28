Aviso amarillo este domingo por oleaje en El Estrecho (Cádiz) con rachas máximas de hasta 61 km/h de levante

Archivo - Imagen de archivo de la costa presentando fuerte oleaje y viento. - Marian León - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 1 de marzo, el aviso amarillo por oelaje en la zona del Estrecho, ante la previsión de rachas de viento de levante que podrían alcanzar los 61 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente desde las 7,00 horas y hasta el final de la jornada. Durante ese periodo, el área del Estrecho estará bajo alerta por viento de levante, con rachas máximas de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

Para la jornada de este jueves, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en las sierras y en la zona del Estrecho durante la tarde. Por la mañana, podrán aparecer brumas y bancos de niebla.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán cambios ligeros. Los vientos serán flojos y variables, tendiendo por la tarde a moderados del levante.