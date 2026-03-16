Aviso amarillo este martes por viento y oleaje en Cádiz con rachas máximas de hasta 90 km/h de levante

Archivo - Imagen de archivo de la costa gaditana en una jornada de fuertes vientos. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 17 de marzo, el aviso amarillo por viento en la zona del Estrecho gaditano. Asimismo, en este enclave de la costa gaditana se ha emitido también una alerta del mismo nivel por fenómenos costeros, ante la previsión de rachas de viento de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente desde las 21,00 horas de este lunes hasta las 15,00 horas del martes. Durante ese periodo, el área del Estrecho estará bajo alerta por viento de levante, con rachas máximas de hasta 80 km/h que podrían extenderse de forma puntual a comarcas colindantes como la campiña gaditana y el propio litoral, aunque en la costa se precisan vientos fuertes, pero de hasta 70 km/h.

Además, en el mismo tramo horario se mantendrá activa la alerta amarilla por oleaje en las zonas costeras afectadas, debido a vientos de levante de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) y al este de Trafalgar mar adentro, ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8) de madrugada.

Para la jornada de este jueves, en el conjunto de la comunidad se esperan cielos poco nubosos o despejados y unas temperaturas mínimas en descenso. Asimismo, las máximas también estarán en descenso en el litoral mediterráneo y en ascenso en el interior oriental y con pocos cambios en el resto.

Por otra parte, se esperan heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos variables, tendiendo a componente este y aumentando a flojos a moderados en el interior y a moderados en el litoral. Además, la Aemet ha pronosticado vientos de levante moderado en el Estrecho, aumentando a fuerte, con "rachas muy fuertes" al final.