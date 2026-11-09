El Ayuntamiento de Cádiz activa un refuerzo de plazas para personas sin hogar ante la previsión de lluvias

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha activado un refuerzo temporal de los recursos de alojamiento para personas sin hogar ante la previsión de lluvias para los próximos días.

Para ello, se han habilitado seis plazas adicionales en una pensión de la ciudad desde este lunes y hasta el próximo jueves, con el objetivo de ofrecer una alternativa de pernoctación y proteger a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a las condiciones meteorológicas adversas, como ha detallado el Consistorio.

La actuación forma parte de las medidas que la Delegación Municipal de Servicios Sociales pone en marcha habitualmente cuando se anuncian episodios de inestabilidad meteorológica, reforzando temporalmente los recursos disponibles para atender las necesidades de las personas que permanecen en la calle.

La activación de este dispositivo se enmarca, además, en el incremento de los recursos de alojamiento que el actual equipo de gobierno municipal ha impulsado durante este mandato, según ha señalado el Ayuntamiento.

Con ello, Cádiz cuenta actualmente con más de un centenar de plazas distribuidas entre los distintos dispositivos de atención, una red que se ha ampliado y mejorado respecto a la situación existente en 2023.

Para el Ayuntamiento, esta situación contrasta con la existente al inicio del actual mandato, cuando la ciudad "contaba únicamente con 20 plazas para pernoctar en albergue municipal, que presentaba importantes deficiencias en sus instalaciones, y con las de pensión que se habilitaban sólo durante los meses de invierno".

Desde entonces, el Ayuntamiento ha ampliado los recursos disponibles, ha convertido en permanente el alojamiento concertado en pensión y ha acometido la rehabilitación integral del albergue municipal, avanzando hacia una red de atención "más amplia y estable durante todo el año".

Entre las principales actuaciones ha destacado la rehabilitación integral del albergue municipal de la plaza Macías Rete, que ha vuelto a entrar en funcionamiento con 22 plazas y unas instalaciones renovadas después de una intervención que ha permitido mejorar las condiciones de alojamiento y atención.

Asimismo, las 20 plazas de la pensión concertada, que anteriormente se ofrecían durante cinco meses coincidiendo con las campañas de frío y calor, han pasado a estar disponibles durante todo el año.

A estos recursos se suman las 22 plazas del centro de Setenil de las Bodegas, las 23 de Caballeros Hospitalarios y los recursos de pernoctación del Centro Fermín Salvochea.

A esta red se incorporará también el futuro centro de acogida y reinserción de la calle Soledad, que contará con 22 plazas y estará destinado especialmente a personas en situación de segunda acogida, con un modelo de acompañamiento e intervención social individualizada.

Desde la Delegación Municipal de Servicios Sociales se ha recordado que el acceso a cualquier recurso de pernoctación, tanto municipal como concertado, requiere siempre una valoración técnica previa por parte de los profesionales de Servicios Sociales. Esta valoración permite analizar las circunstancias y necesidades de cada persona y determinar el recurso más adecuado en cada caso.