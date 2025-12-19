Ayuntamiento de Cádiz adjudica por 700.000 euros los trabajos de vaciado del antiguo cementerio de San José

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local del viernes. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que el próximo viernes 26 de diciembre se celebrará el consejo de administración de la empresa mancomunada de cementerios (Cemabasa), en el que se adjudicarán por 700.000 euros los trabajos de vaciado del antiguo cementerio de San José.

El vaciado será de los 90.000 restos que aún quedan en el antiguo camposanto, actuándose sobre 3.200 fosas de suelo, 700 osarios y dos fosas comunes, ha informado el alcalde en una nota del Ayuntamiento.

Estos trabajos se llevarán a cabo "con el máximo respeto y dignidad", y los restos serán trasladados al cementerio mancomunado de Chiclana, como ha indicado, señalando que la obra tiene un presupuesto de 700.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

También se reubicarán en un espacio situado en la Zona Franca de Cádiz las colonias de gatos que se encuentran actualmente en el interior del antiguo cementerio, "cumpliendo siempre" con la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

El alcalde ha asegurado además que de forma paralela ya se está trabajando en el proyecto de recuperación de este nuevo espacio para los gaditanos, que contará con zonas verdes, zonas de uso dotacional y en el que habrá un espacio para la memoria.

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha aprobado también, a propuesta de las delegaciones de Movilidad y Policía Local, el informe sobre el acceso con animales de compañía al transporte público de autobús urbano de la ciudad.

Estos animales no deberán sobrepasar los diez kilos de peso y serán portados en transportín de bolso o rígido. No podrán ocupar pasillos del autobús ni otro asiento y el transportín deberá ir junto a su dueño debiendo estar vigilado en todo momento por él.

Las personas responsables de dichos animales deberán llevarlos conforme a las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad exigidas por la normativa y respetar las condiciones de acceso del concesionario del servicio para evitar riesgos para el resto de los usuarios y la prestación del servicio.

Una vez aprobado este informe en la Junta de Gobierno, se le notificará a la empresa concesionaria y se incorporará a la ordenanza para que pueda entrar en vigor.

CARPA CARNAVAL

Otro de los asuntos abordados ha sido la aprobación del expediente para la licitación de la autorización demanial para la instalación de una carpa en los terrenos situados frente a la estación de Renfe durante el próximo Carnaval 2026.

La carpa contará con 2.000 metros cuadrados y estará instalada desde el 5 al 24 de febrero, ambos inclusive, aunque solo estará en funcionamiento durante la semana de Carnaval, es decir, del 12 al 22 de febrero, utilizando los días anteriores y posteriores para el montaje y el desmontaje. El canon mínimo de salida al alza es de 127.600 euros.

En esta junta se ha aprobado a su vez el proyecto de conservación y restauración de la escultura dedicada a Blas de Lezo, situada en el Paseo de Canalejas e inaugurada en marzo de 2014. Dado su mal estado de procederá a la limpieza general de la escultura, reintegración de las partes perdidas, arreglos en el basamento, recuperación del texto de las placas y restitución de los embellecedores.

El presupuesto de este proyecto es de 11.568,47 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de 20 días hábiles.