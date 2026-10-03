El Ayuntamiento de Cádiz aprueba las bases para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi

Archivo - Imagen de archivo de un taxi. - GVA - Archivo

CÁDIZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado en Junta de Gobierno Local las bases que regularán el procedimiento para obtener el permiso municipal de conducción de taxi, necesario para ejercer esta actividad profesional en la ciudad.

Según ha concretado el Consistorio gaditano en una nota, el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, ha señalado que esta convocatoria "permite seguir garantizando que las personas que se incorporen al servicio de taxi cuenten con los conocimientos necesarios para prestar una atención adecuada y de calidad a los usuarios".

Al hilo, Verdulla ha destacado que la prueba "no se limita al conocimiento de las calles y los itinerarios de la ciudad, sino que incluye cuestiones relacionadas con la normativa, las tarifas, la accesibilidad y la atención a las personas usuarias", aspectos que ha considerado "fundamentales para ofrecer un buen servicio público".

En concreto, las bases establecen un plazo de presentación de solicitudes de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del acuerdo en la página web municipal. La tasa de participación en las pruebas será de 8,10 euros. Entre los requisitos figuran tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad legal de jubilación, disponer del permiso de conducir de la clase B o superior y reunir las condiciones establecidas para el ejercicio de la profesión.

Las personas interesadas deberán acompañar la solicitud del justificante de pago de los derechos de examen, copia del DNI y copia del permiso de conducir. El impreso estará disponible en la Jefatura de la Policía Local, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento y en la web municipal. La presentación podrá realizarse por vía telemática, presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento o en la Jefatura de la Policía Local, así como por los demás medios previstos en las bases.

El examen tendrá una duración de 60 minutos y constará de 40 preguntas, tipo test y abiertas, distribuidas en tres partes. La primera incluirá 20 preguntas sobre conocimiento del término municipal de Cádiz y normativa del servicio de taxi. La segunda comprenderá 16 preguntas sobre tarifas, atención a personas con discapacidad, protección de las personas consumidoras y usuarias e inglés básico. La tercera estará formada por cuatro preguntas sobre itinerarios a distintos destinos.

En suma, la Administración local ha añadido que para superar la prueba será necesario obtener al menos un cinco. La calificación descontará una respuesta correcta por cada cuatro incorrectas. El lugar, la fecha y la hora del examen se anunciarán junto con la resolución que apruebe las listas definitivas de personas admitidas y excluidas. Los resultados se publicarán en un plazo máximo de quince días hábiles y se abrirá un periodo de diez días hábiles para presentar reclamaciones. El permiso municipal tendrá una validez de cinco años y podrá renovarse por un periodo igual sin necesidad de examen, de acuerdo con las condiciones recogidas en las bases.