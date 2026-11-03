Ayuntamiento de Cádiz aprueba la ordenanza y las nuevas tarifas para 2027 de las zonas de estacionamiento regulado

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García, explicando las zonas de aparcamiento regulado. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado de manera inicial la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Regulado en las vías públicas de la ciudad de Cádiz, que incluye las nuevas tarifas de las zonas ORA para este 2027.

En una nota, el Consistorio ha recordado que el pleno celebrado la semana pasada ya aprobó la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos tras la puesta en marcha en una primera fase de las nuevas zonas de estacionamiento regulado en la ciudad.

Estos estacionamientos pasarán a tener nuevas tarifas a partir de enero del próximo 2027, una vez que se aprobó la pasada semana esta ordenanza fiscal y la nueva ordenanza de zonas de estacionamiento regulado en las vías públicas de la ciudad este martes.

El principal objetivo del nuevo diseño de las zonas azul, naranja y verde en la ciudad, que entró en funcionamiento de manera oficial el pasado mes de julio en una primera fase, es el "blindaje" al residente y la generación de más aparcamientos.

En la segunda fase comenzarían a aplicarse las nuevas tarifas a partir del 1 de enero. De este modo el usuario de la tarjeta verde pasará a pagar de los 70,40 euros anuales actuales a 50 euros al año. En la zona naranja se bajará de los 1,20 euros la hora a un euro la hora, mientras que la zona azul mantendrá el precio de un euro la hora.

Además, la tarjeta de autónomos pasará de los 90 euros mensuales actuales a 60 euros al mes.

Para favorecer el buen uso de las zonas verdes, se va a aumentar en esta segunda fase el precio de la sanción por aparcar indebidamente en las mismas, pasando de los 40 a los 80 euros, todo ello con el objetivo de proteger a los residentes que cuentan con su tarjeta.

ORDENANZA DE ZONA DE BAJAS EMISIONES

Por otro lado, en el pleno extraordinario se ha aprobado de manera inicial la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Cádiz (ZBE).

Estas modificaciones se basan en tres puntos como son concretar el tipo de establecimientos de alojamientos turísticos cuyos usuarios puedan acceder con sus vehículos al interior de la ZBE, quedando excluidas las viviendas de uso turístico, concordar esta ordenanza con la normativa municipal de estacionamiento regulado, y aclarar y concretar aspectos recogidos en el texto inicial y en su planimetría.

Respecto a la ZBE, que está en fase de pruebas, en próximas fechas se hará una campaña informativa para que la ciudadanía conozca los detalles de esta nueva medida que persigue la protección al residente.