El Ayuntamiento de Cádiz cierra este miércoles parques, instalaciones deportivas y culturales por el temporal

Transeuntes se protegen de la lluvia bajo los efectos de una borrasca. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, ante el aviso naranja por tormentas, viento y fenómenos costeros declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles cerrará los parques públicos, instalaciones deportivas e instalaciones culturales de la ciudad por motivos de prevención y seguridad.

Según ha explicado en una nota, los parques públicos permanecerán cerrados durante el miércoles y jueves y se irán abriendo poco a poco, conforme se vayan revisando y comprobando que todo está en condiciones de seguridad para su apertura al público.

Por su parte, las instalaciones deportivas al aire libre cerrarán a partir de las 12 horas y las instalaciones deportivas cubiertas lo harán a partir de las 14 horas. Asimismo, las instalaciones culturales permanecerán también cerradas este miércoles.

El Ayuntamiento ha recomendado a la ciudadanía que siga toda la información sobre las predicciones meteorológicas y, en caso de emergencia, llamar al 112.

Igualmente, ha pedido que se aseguren los elementos de las viviendas como toldos, antenas, persianas, puertas y ventanas; la retirada de objetos con riesgo de caída de terrazas y ventanas; mantenerse alejado de las zonas arboladas y no transitar bajo andamios o edificios en obras; y evitar los desplazamientos innecesarios recomendando a su vez que en el caso de tener que conducir, que se baje la velocidad y se sujete bien el volante.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado de que la escala del crucero 'Costa Fascinosa' prevista para este miércoles a las 10,30 horas, con más de 3.000 pasajeros y que debía estar atracado en el puerto gaditano hasta las 20,00 horas, se ha cancelado.