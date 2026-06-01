El Ayuntamiento de Cádiz denuncia un acto vandálico en el refugio de gatos de la calle Chiclana de la Frontera

Pequeña apertura efectuada en el vallado perimetral. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado ante la Policía Local la realización de un acto vandálico en el equipamiento para gatos que se encuentra en la calle Chiclana de la Frontera y que sirve como refugio a los felinos que se encontraban en el antiguo cementerio de San José.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la persona o personas que han cometido este acto han realizado una pequeña apertura en el vallado perimetral y también han forzado el candado de la puerta de entrada, lo que ha provocado la salida de gran parte de los animales que se encontraban allí.

El suceso ha sido descubierto por la persona que se encarga de la alimentación y el cuidado de los felinos, tal y como se mantiene en el contrato del traslado desde el cementerio.

Desde la Policía se va a visionar las cámaras de vigilancia que hay en el entorno para tratar de averiguar quienes han realizado este hecho y proceder a denunciarlos.

Todos estos gatos tienen un chip identificativo que indican que pertenecen a ese equipamiento. Los gatos se encontraban todavía en proceso de aclimatación a la zona, a la espera de que dentro de unas semanas se pudiera proceder a la apertura de esta zona, donde podrían entrar y salir con libertad, a pesar de que se les seguiría alimentando.

El Ayuntamiento de Cádiz ha recordado que hizo una inversión de 58.000 euros para el traslado y las labores de acondicionamiento de este solar, donde los gatos cuentan con zonas para poder dormir a cubierto, bebederos, comederos y lugares de sombras.