El Ayuntamiento de Cádiz inicia en junio una campaña de conservación y protección de bustos y esculturas

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, que dirige Maite González, ha anunciado que iniciará a partir del próximo mes de junio una campaña de conservación y protección de bustos y esculturas en bronce que están expuestos en distintas calles, parques, jardines y avenidas de la ciudad.

Tal y como ha concretado el Consistorio gaditano en una nota, la intervención sobre este patrimonio cultural municipal se iniciará con una actuación de limpieza y remozado tanto de las piezas como de sus placas mediante el uso de cepillo duro no metálico para no rayar la patina ni el bronce.

Esto permitirá retirar las impurezas adheridas, tales como salinidad, contaminación o agentes químicos de la atmósfera que reaccionan con la composición del material de bronce. Tras estos primeros trabajos, se procederá a aplicar un tratamiento protector y nutriente en cada pieza.

En lo que respecta a las placas que acompañan a los bustos se procederá a la limpieza de la patina a objeto de dejar el bronce crudo dorado lo que permitirá una mayor legibilidad de los textos, tanto los textos planos como aquellos grabados hacia el interior en la placa. Éstos últimos se limpiarán y rescribirán con esmalte a pincel y se les aplicará un tratamiento de protección.

En concreto, los bustos sobre los que se actuarán son, en Alameda Apodaca y Parque Genovés, Miguel Ramos Arizpe; José Celestino Mutis; Miguel Grau; Arturo Prat Chacón; Francisco Prieto; César Vallejo; José Rizal; Rubén Dario; Juan Pablo Duarte; Ramón Power y Giralt; José Miguel Carrera; José Martí; Manuel de Falla y Beato Diego de Cádiz.

Además, también se efectuarán en Carlos III (Paseo de Carlos III); José Moreno de Mora (Frente a Facultad de Empresariales, antiguo Hospital de Mora); Diego Fernández Montañés y Álvarez (Avenida 4 de diciembre de 1978); Aurelio Selles (calle Santa María); José Mejía Lequerica (plaza de España); Conjunto Cigarreras de Cádiz (Cuesta de las Calesas); Antonio Accame (plaza de Mina); Cayetano del Toro (plaza del Falla); y José Mc Pherson (plaza de Mina).

Asimismo, la Administración local ha añadido que la Delegación Municipal de Cultura, desde el Área de Patrimonio Monumental, Cultural y Museos, se encuentra trabajando en la restauración y conservación de las esculturas dedicadas al almirante Blas de Lezo y al capitán Francisco de Miranda.