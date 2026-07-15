El Ayuntamiento de Cádiz promociona el patrimonio cultural de la ciudad en un spot que muestra su potencial artístico

Presentación del vídeo-spot promocional de la cultura de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha presentado en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) un vídeo-spot promocional en el que a través de un viaje por los diferentes museos y espacios municipales se muestra el potencial que tiene la ciudad tanto por sus edificios como por el talento de sus músicos, actores y actrices, escritores y artistas flamencos.

"Presentamos un spot que es mucho más que una campaña promocional, ya que se ha construido desde la honestidad y el compromiso con los nuestros, de ahí la participación de todas las mesas sectoriales de la cultura de la ciudad", ha afirmado Maite González, que ha indicado que con esta colaboración, se quiere reivindicar el tejido escénico local, el talento profesional que late en los barrios y que merece ser el rostro visible de esta historia. "Nuestra apuesta por la cultura pasa por hacerla accesible, viva y participativa", ha añadido.

Por su parte, la directora de cine gaditana Mar Ortiz se ha encargado de la producción, realización y montaje del spot, en el que han participado las mesas sectoriales del Teatro, de la Música, del Flamenco, del Audiovisual, de la Literatura y ha contado con la colaboración de Cádiz Ciudad de Libro.

Esta proyección, de casi cuatro minutos de duración, se podrá disfrutar en las galas de inauguración y clausura del Festival de Cine Documental Alcances y en los pases del programa 'Cortos a la fresquita' que tradicionalmente se celebra los lunes del mes de agosto en el Castillo de Santa Catalina, además de en otros programas municipales.

El spot cuenta con la participación de la actriz Carolina Bablé, que interpreta el texto 'Theatrum Fugit' de Juan García Larrondo, el cantaor Momi de Cádiz que canta 'Ecos de un solo de saxo' de Blanca Flores, el bailaor Mawi que danza la pieza 'A la sombra de una mentira' de Palma Medina y Celia Crisantemo que interpreta 'La bella Escondida'. Un viaje en el tiempo de Belén Pérez Daza.

El spot, que ha estado producido por el Ayuntamiento de Cádiz, ha contado también con la participación de Lolo Ruiz, María Luz Álvarez y Antonio Mangano, la dirección de fotografía y etalonaje es de José A. Gutiérrez, Romain Manteau, sonido directo y postproducción, la banda sonora musical ha estado a cargo de Pedro Cortejosa, Marisa Grecco en lenguaje de signos y la voz en off de Gustavo A. Vidal.