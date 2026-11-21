Archivo - Un agente de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado el inicio del expediente de contratación para la adquisición, mediante la modalidad de compra, de diez nuevas motocicletas destinadas al servicio de la Policía Local.

Esta actuación tiene como objetivo ampliar y modernizar el parque móvil de este cuerpo de seguridad, dotando a los agentes de medios adecuados para el desempeño de sus funciones y atendiendo a las nuevas necesidades derivadas del incremento de efectivos en la plantilla, según se recoge en una nota.

El contrato, que sale a licitación por importe de 112.530 euros, IVA incluido, contempla el suministro de diez motocicletas nuevas de tipo trail, equipadas con la correspondiente transformación policial para su utilización en los distintos servicios de seguridad y vigilancia que se prestan en el municipio.

Como ha explicado el teniente de alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez, la adquisición responde a la necesidad de incrementar el número de vehículos disponibles para los agentes motoristas; de este modo, con esta nueva dotación, "queremos avanzar en la renovación de los medios de transporte utilizados por la Policía Local, especialmente ante la previsión de aumentar el número de agentes que prestan servicio en motocicleta tras las recientes incorporaciones a la plantilla".

Tal y como ha subrayado, este medio de transporte constituye una herramienta especialmente útil para determinadas intervenciones policiales, "ya que permite acceder y desplazarse con mayor facilidad por espacios en los que los vehículos de cuatro ruedas encuentran mayores dificultades, como calles estrechas, zonas peatonales, callejones o carriles".

La tramitación de esta nueva adquisición se enmarca en las actuaciones que viene desarrollando el Gobierno municipal para reforzar los recursos humanos y materiales de la Policía Local, con el objetivo de adecuar los medios disponibles a las necesidades de seguridad de la ciudad.

En materia de personal, cabe recordar la reciente toma de posesión de 45 agentes, de los cuales 37 pertenecen a la primera promoción formada en la recuperada Escuela de Policía Local de Jerez y otros ocho proceden de diferentes destinos.

Esta incorporación se suma a las realizadas desde el inicio del actual mandato municipal, durante el que el Ayuntamiento ha venido desarrollando diferentes procesos para incrementar los efectivos de este cuerpo de seguridad.

Asimismo, el gobierno local ha aprobado la convocatoria de otras 52 plazas de Policía Local, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2024, 2025 y 2026, con el propósito de continuar avanzando en la ampliación de la plantilla.

"Este incremento de efectivos lleva aparejada la necesidad de disponer de un parque móvil suficiente y adaptado a las funciones de los agentes, de manera que la incorporación de nuevos policías vaya acompañada de los recursos materiales necesarios para desarrollar su trabajo", ha señalado el teniente de alcaldesa.

Cabe recordar, según la nota, que el ayuntamiento ha impulsado durante el actual mandato distintas mejoras en el equipamiento de la Policía Local, entre ellas la incorporación de vehículos de patrulla y atestados, una motocicleta y una unidad de movilidad eléctrica, así como la puesta en servicio de drones, dispositivos de grabación personal y desfibriladores para vehículos policiales.

Estas actuaciones se han complementado con la puesta en funcionamiento de la nueva Jefatura y de la Escuela de Formación, y la introducción de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la organización y el desarrollo de los servicios.

El inicio de la contratación de las diez nuevas motocicletas supone, por tanto, un paso más en el proceso de actualización de los medios de la Policía Local, con el que el Ayuntamiento pretende facilitar el trabajo diario de los agentes, mejorar su capacidad de desplazamiento y contribuir a una prestación más eficaz de los servicios de seguridad y vigilancia en Jerez.