El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) apunta a una caída del 87% de las nuevas inscripciones de viviendas turísticas

Archivo - Cajetines de pisos turísticos en una calle de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha comunicado que la nuevas inscripciones de viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad han descendido un 87,9% entre dos periodos equivalentes de seis meses, uno previo a la suspensión acordada durante la tramitación de la modificación urbanística municipal y otro posterior a su entrada en vigor el pasado mes de enero.

Según los datos del Registro de Turismo de Andalucía, se contabilizaron 206 nuevas inscripciones en el primer periodo frente a 25 en el segundo, lo que supone 181 registros menos, como ha destacado el Consistorio en una nota.

El primer teniente de alcaldesa y delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha valorado positivamente esta evolución, argumentando que este es "un descenso significativo" de las nuevas inscripciones, que se produce coincidiendo con la aplicación de la nueva regulación urbanística municipal, que fue aprobada en noviembre de 2025 para ordenar una actividad que hasta entonces no contaba con una regulación específica dentro del planeamiento municipal.

La comparación comprende el periodo entre el 7 de enero y el 6 de julio de 2025, previo a la suspensión vinculada a la tramitación de la modificación urbanística, y otra del comprendido entre el 22 de enero y el 21 de julio de 2026, una vez que la normativa entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 22 de enero de este año. Ambos periodos tienen una duración de 181 días.

En términos mensuales, el promedio de nuevas inscripciones ha pasado de 34,3 inscripciones al mes en el primer periodo a 4,2 en el segundo, lo que evidencia para el Ayuntamiento "una fuerte desaceleración" en la incorporación de nuevas viviendas de uso turístico al Registro de Turismo de Andalucía.

Agustín Muñoz ha subrayado que el objetivo de implantar este nuevo marco legal "nunca fue el de impedir una actividad que forma parte de la oferta turística de la ciudad", sino "definir por primera vez un marco legal municipal para esta modalidad de alojamiento y establecer unas reglas bien definidas que permitan compatibilizarla con el derecho a la vivienda, la convivencia vecinal y un crecimiento turístico equilibrado y sostenible".

En este sentido, ha explicado que cuando se inició este proceso, se explicó a la Mesa del Centro Histórico que era "necesario" disponer de un marco legal claro, porque esta actividad "había crecido en todo el territorio nacional y también en Jerez", sin que el Plan General de la ciudad contemplara específicamente sus características y sus efectos sobre edificios y zonas residenciales.

Estos datos, tal y como ha explicado el responsable municipal, permitirán seguir la evolución de la implantación de las VUT con el objetivo de disponer de información que permita evaluar la eficacia de la nueva regulación y valorar, en su caso, nuevas actuaciones o ajustes.

"Ordenar no significa renunciar al turismo, sino conseguir que el desarrollo turístico sea compatible con una ciudad habitable", ha manifestado.

Por todo ello, ha puntualizado que se va a seguir trabajando "desde la planificación y el diálogo" para encontrar ese "equilibrio", con el fin de que Jerez siga siendo una ciudad atractiva para la inversión que genere actividad económica y empleo, y, sobre todo, una ciudad en la que sea posible vivir y desarrollar un proyecto de vida.

"Queremos barrios con residentes, actividad económica, comercio y servicios y al mismo tiempo una oferta turística de calidad que se integre adecuadamente en la ciudad", ha aseverado Muñoz.

La regulación de las viviendas de uso turístico se enmarca dentro de la estrategia municipal, recogida en el Plan Jerez Centro, de recuperación de la función residencial en el centro histórico.

Para el teniente de alcaldesa, "no es una medida aislada, sino una pieza más dentro de una política dirigida a recuperar población residente, facilitar nuevos proyectos de vivienda y conseguir un mejor equilibrio entre los distintos usos de la ciudad, particularmente en el centro histórico".

Asimismo, ha recordado que este plan ya establece entre sus principales objetivos favorecer la repoblación del centro y la atracción de nuevos residentes, la movilización y rehabilitación de viviendas y el desarrollo de una actividad económica compatible con la vida cotidiana, incluyendo un modelo de turismo sostenible.

El Ayuntamiento ha recordado que la modificación del PGOU, que regula las VUT, considera las viviendas de uso turístico como una actividad económica vinculada al alojamiento, y las encuadra urbanísticamente dentro del uso terciario de hospedaje, en lugar de mantenerlas exclusivamente dentro del uso residencial. Además, establece los requisitos y condiciones urbanísticas que deben cumplir estos inmuebles.

Entre las principales medidas figura que, en edificios de tipología plurifamiliar, las viviendas de uso turístico sólo pueden implantarse en planta baja, una condición planteada expresamente para favorecer la convivencia entre residentes y visitantes.

Asimismo, para destinar una vivienda a este uso es necesario legalizar urbanísticamente el correspondiente cambio de uso.