Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y Consejo del Motor organizan actividades para el GP de España con "sentimiento motero"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, presentando la programación para el Gran Premio de España de este año. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado que las actividades organizadas con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo tienen el objetivo marcado de "recuperar el orgullo y el sentimiento del motero que viene de lejos y que visita la ciudad y de los aficionados de Jerez, con una programación amplia, consensuada y de calidad, que ofrezcan un gran ambiente en el centro de la ciudad". Las actividades se desarrollarán en el casco urbano del 22 al 26 de abril organizadas por el Ayuntamiento y el Consejo Local del Motor.

En una nota, García-Pelayo ha señalado que "el año pasado asistieron al evento un total de 181.289 espectadores, lo que convirtió el Gran Premio de Motociclismo en uno de los grandes premios con mayor asistencia en la última década".

"Es importante que los moteros no llegaron al Circuito y se quedaron en el Circuito, sino que también el Gran Premio fue una oportunidad para Jerez y ahí está el éxito de las actividades organizadas por el Ayuntamiento y el Consejo Local del Motor, y que se redefinen y amplían este año, lo cual es un hecho muy positivo para la hostelería, el comercio y la industria turística de la ciudad", ha añadido.

Así, la alcaldesa ha explicado que "las 48.000 personas que llegaron a Jerez con motivo del Gran Premio en 2025 a pernoctar al menos una noche, y las 181.000 del Gran Premio dejaron 17,3 millones de euros en sólo un fin de semana, por lo tanto, el Gran Premio es un orgullo para Jerez y una gran oportunidad económica".

Sobre la programación, ha destacado que "la gran novedad de Horeca, de la Asociación de Hostelería de Jerez, del compromiso de que todos los grandes eventos tengan el acento de la capitalidad gastronómica, y por ello se celebrará una gran berza jerezana para poner en valor uno de los platos más identitarios de la gastronomía local y en ambiente motero".

Igualmente, ha resaltado la entrega de los premios del Motor Ciudad de Jerez "en un escenario en la Alameda Cristina a la llegada de la gran caravana motera, donde recibirán los premios Jorge Lorenzo, José Antonio Rueda, Jesús Ruiz y Juan Antonio Lladó".

El acto de presentación de las actividades ha contado con las aportaciones de una mini moto GP de Valentino Rossi (cedida por Toni López, de la Escuela de Motociclismo Circuito de Jerez), así como de la réplica de la moto de Ángel Nieto que compitió en el circuito urbano de la ciudad en 1973 con motivo del Gran Premio Nuestra Señora de la Merced, además de una Honda de 125 de competición de 1992 que empleó Loris Capirossi cuando se proclamó campeón del mundo, ambas cedidas por el coleccionista Fosco Valimaña. Ha destacado igualmente la ubicación de un casco homologado con la serigrafía de 'Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026'.

Por su parte, el vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor, José Hermosín, ha explicado que "las actividades se han trabajado con consenso desde el Consejo, están consolidadas en la ciudad, y se ha podido recuperar el ambiente motero que antaño se perdió".

"Son actividades hechas con cabeza, de calidad, que generan un gran ambiente y un público de calidad" y ha agradecido al Gobierno de Jerez y a las asociaciones de comerciantes y de hostelería "todo el apoyo para que se consoliden estas actividades que son señeras, como la Gran Caravana Motera, que tendrá final este año en Alameda Cristina, y que volverá a contar con más de 3.000 participantes, o la incorporación de otras vinculadas a la capitalidad española de la gastronomía, fusionando motor y gastronomía".

Igualmente, Hermosín ha destacado, entre otras actividades, la gran novedad de la Gala 40 Aniversario del Circuito de Jerez en el Teatro Villamarta, con la presencia de legendarios pilotos, "con escenario y gran pantalla exterior en la plaza para que el público pueda seguirla".