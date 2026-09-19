El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) adjudica redacción del proyecto de reforma en Mercado de Abastos de La Concepción

Mercado de Abastos de La Concepción en El Puerto (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha aprobado el expediente de contratación del servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución de reforma integral del Mercado de Abastos de la Concepción, "un paso más en la mejora de este importante equipamiento, ubicado en el casco histórico".

Así lo ha dicho el teniente de alcalde de Comercio, Fiestas y Hostelería, David Calleja, en una nota en la que ha destacado que el Ejecutivo local "continúa así dando pasos para conseguir modernizar una emblemática instalación". La empresa Francisco Javier Pérez de Eulate Vargas es la adjudicataria de la labor de redacción.

El edil ha recordado que el inmueble es un edificio histórico que data de 1873, con una superficie construida de 1.629 metros cuadrados, que requiere la subsanación de varias patologías y ha señalado que el equipo de gobierno "prosigue actuando en varias líneas de cara a la optimización del Mercado de Abastos, como refleja la aprobación definitiva de la Ordenanza del Mercado, que ha tenido lugar en este mes de septiembre".

Dicha ordenanza prevé, ha explicado, un marco regulador "más ágil y adaptado a la realidad actual, facilitando la adjudicación de los puestos vacantes y favoreciendo la incorporación de nuevos profesionales que refuercen la oferta comercial y la competitividad de este equipamiento".

Además, introduce la posibilidad de apertura en horario de tarde, siempre previa autorización, abre la puerta a la incorporación de nuevas actividades, diversificando los usos de los puestos y favoreciendo la dinamización del espacio; establece el plazo de concesión en 25 años con posibilidad de prórroga, ofreciendo mayor estabilidad y seguridad a los concesionarios; y posibilita un nuevo régimen de ocupación temporal de los puestos vacantes que permitirá una gestión "más flexible y eficiente".