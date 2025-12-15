El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) cede cuatro locales municipales a asociaciones sociales y culturales

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, con representantes de asociaciones. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por la teniente de alcalde de Patrimonio del Ayuntamiento, Marta Rodríguez, ha hecho entrega de cuatro locales municipales a distintas asociaciones y colectivos de la ciudad, que los habían solicitado para poder desarrollar y ampliar su labor social, cultural y asistencial.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, esta cesión fue aprobada el pasado jueves en la Comisión de Cesión y Uso de Locales Sociales, donde se dio luz verde a la asignación de varios espacios municipales a entidades cuya actividad supone un importante valor añadido para la ciudad y para la atención a colectivos.

En concreto, tres asociaciones se instalarán en la nave municipal situada en la calle Pantano en el Polígono de Las Salinas, donde se ha llevado a cabo una redistribución del espacio que hasta ahora ocupaba ADRA, con el objetivo de dar cabida a más colectivos.

De este modo, el inmueble será compartido por la Asociación de la Cantera de Carnaval de El Puerto de Santa María, que atiende a más de 150 niños, la Sede Humanitaria Portuense del Cáncer, que presta atención en la actualidad a 190 pacientes a través de terapias y apoyo psicológico tanto a personas enfermas como a sus familiares y la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), entidad que centra su actividad principal en el reparto de alimentos y en la prestación de ayuda básica a personas y familias en situación de especial vulnerabilidad.

Germán Beardo ha manifestado que este inmueble se convierte así en un "espacio vivo, abierto y útil, donde la cultura, la solidaridad y la atención social caminan juntas al servicio de los portuenses, demostrando que cuando las administraciones y las asociaciones caminan de la mano, los proyectos se convierten en realidades que mejoran vidas".

Por otro lado, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Puerto) ocupará el edificio de la Escuela Infantil El Vaporcito, en la calle Durango 46. Tal y como ha explicado el alcalde, esta decisión activará el inmueble, "devolviéndole vida y actividad y sumando en la dinamización del centro histórico".

Este nuevo espacio facilitará el desarrollo de las múltiples actividades, atenciones y terapias, tanto asistenciales como preventivas, que la asociación ofrece a personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias, según ha explicado.

El Ayuntamiento ha señalado que tal y como establece la Ordenanza municipal, todas las asociaciones beneficiarias asumen los gastos de suministro y mantenimiento de los edificios. Las cesiones se conceden por un periodo inicial de tres años, prorrogable siempre que se mantengan las condiciones y se cumplan los requisitos establecidos.