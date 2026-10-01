El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) destaca los más de 25 millones invertidos en actuaciones industriales desde 2023

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha destacado los más de 25,28 millones de euros destinados en nuevas inversiones y actuaciones industriales desde 2023, contabilizando 29 expedientes vinculados a implantaciones, ampliaciones y modernización de actividades industriales, logísticas y empresariales, con más de 50.000 metros cuadrados de superficie asociada.

Los datos municipales correspondientes a los expedientes con resolución entre 2023 y 2025 recogen 28 actuaciones industriales y empresariales, con un presupuesto acumulado de 24,7 millones euros, un balance al que se incorpora en este 2026 una nueva actuación en la factoría de Airbus por 575.481 euros, elevando el volumen recogido en la relación municipal desde 2023 a esos más de 25,28 millones de euros, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Este movimiento inversor se produce en paralelo a una estrategia municipal que durante los últimos años ha situado la actividad empresarial y la industria entre las prioridades de gestión.

En ese sentido, se ha trabajado en distintos para mejorar las condiciones de implantación y crecimiento de las empresas, partiendo desde la captación y promoción exterior de la ciudad hasta el acompañamiento a empresarios y autónomos, la modernización administrativa, la agilización de licencias y la formación especializada vinculada a sectores estratégicos.

En septiembre de 2023, El Puerto se incorporó a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, una iniciativa orientada precisamente a reforzar el desarrollo industrial local y la atracción de inversiones empresariales.

La ciudad cuenta con siete áreas industriales que suman más de 3,6 millones de metros cuadrados y con una localización estratégica dentro de la Bahía de Cádiz. En este ecosistema destaca Tecnobahía y el peso de Airbus, junto a una creciente industria auxiliar y tecnológica.

Este impulso industrial se está acompañando de una apuesta municipal por la formación especializada, con el objetivo de que haya profesionales cualificados para el desarrollo de los proyectos que llegan a El Puerto.

Uno de los ejemplos reseñados está en el Centro de Formación Aeroespacial Municipal 4.0, ubicado en el Polígono Industrial El Palmar, donde el Ayuntamiento impulsa formación relacionada con las necesidades de uno de los sectores estratégicos de la ciudad.

A esto se suma el vivero municipal de empresas, que este 2026 se ha puesto de nuevo en marcha con una nueva ordenanza reguladora y que ofrece la incubación temporal, durante un período de hasta cuatro o cinco años, de nuevas iniciativas empresariales, prioritariamente en actividades productivas, TICs e innovadoras. Incluye el acompañamiento a sus promotores, prestándoles servicios de formación, gestión y tutorización adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin de facilitar su desarrollo y maduración.

AIRBUS Y EL CRECIMIENTO DEL ECOSISTEMA AERONÁUTICO

Entre las actuaciones de mayor dimensión, el Ayuntamiento ha destacado especialmente el sector aeronáutico.

En 2024 figura la construcción de una nave industrial de Airbus Operations destinada a actividades de construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves, con un PEM de 10,77 millones de euros y 4.677 metros cuadrados.

En 2025 se suma una nueva reforma y ampliación en la factoría por 1,70 millones de euros, mientras que en 2026 consta ya la ejecución de un nuevo centro de seccionamiento y transformación por otros 575.481 euros.

A este ecosistema se incorporan empresas directamente relacionadas con la industria aeronáutica y tecnológica, como Utingal, con la adecuación de instalaciones para ingeniería, mecanizado y pintura de materiales para aviones; Aeronáutica de Utillaje Internacional, con una inversión de 715.000 euros destinada al diseño y fabricación de utillajes aeronáuticos; y Surcontrol, que suma proyectos vinculados a automatización, robótica, electrónica e I+D+i.

La presencia de Airbus actúa como "uno de los principales elementos tractores" de un ecosistema que incluye empresas auxiliares, ingeniería, tecnología, fabricación y formación especializada.

Este dinamismo industrial también se aprecia en el ámbito logístico. Al respecto, se ha indicado que entre los expedientes figuran una nave de cross-docking promovida por Logis Confort Socimi, por 1,35 millones de euros; otra instalación logística de productos agropesqueros de Moyseafood, por 1,84 millones; actuaciones de Amazon Road Transport Spain; y una nave para almacenamiento de vehículos de Didalois Group, con un PEM de 1,14 millones de euros.

En 2026, además, El Puerto ha continuado incorporando actividad logística con la elección de la ciudad por parte de la multinacional europea STEF para implantar un nuevo centro logístico de alimentación en Las Salinas de Levante.

La actividad agroalimentaria y bodeguera mantiene igualmente una presencia significativa. Aquí destaca la adecuación de una nave para lagar de Bodega Castillo Doña Blanca, con 1,89 millones de euros, y proyectos relacionados con bodegas artesanales, elaboración de alimentos, frutos secos, distribución alimentaria y fabricación de aperitivos.

Para el Ayuntamiento, "el reto" pasa ahora por "continuar creciendo y consolidando esta tendencia, atraer nuevos proyectos, facilitar el crecimiento de las empresas que ya están instaladas y continuar generando las condiciones para que El Puerto pueda competir por nuevas inversiones".

Los datos municipales recogen desde 2023 más de 25 millones de euros en actuaciones industriales y empresariales, con proyectos de sectores muy diferentes, desde la aeronáutica y la logística hasta la agroalimentación, la tecnología o la automoción.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha indicado que estos datos "son el resultado de una realidad que se ha ido construyendo durante estos años", al "salir a buscar inversión, presentar El Puerto fuera, incorporarnos a la Red de Ciudades Industriales, acompañar a las empresas desde el Ayuntamiento, simplificar trámites y poner recursos municipales al servicio de la formación y del empleo cualificado".

En esta línea, ha indicado que lo que se busca es que quien quiera invertir, emprender, ampliar una empresa o generar empleo "encuentre en El Puerto una ciudad con suelo, ubicación, infraestructuras, talento y una Administración que acompaña y facilita".

"Nuestro objetivo es seguir diversificando la economía portuense para que el turismo y los servicios convivan con una industria moderna, logística, aeronáutica, tecnológica y agroalimentaria, generando más oportunidades y empleo cualificado para nuestros vecinos", ha afirmado Beardo.