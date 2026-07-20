El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) pone a punto la Plaza Real de Toros para el inicio de temporada taurina de verano

Arreglos en la Plaza Real de Toros de El Puerto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha informado que el Ayuntamiento está ultimando los trabajos de mejora y mantenimiento de la Plaza Real de Toros para que el coso presente su mejor imagen y reúna las máximas condiciones de seguridad, conservación y funcionalidad de cara al inicio de la temporada taurina de verano 2026, cuyo abono arrancará el próximo 31 de julio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, entre las actuaciones que se están ejecutando destacan la reparación y puesta a punto de los burladeros, el refuerzo de las pilastras y de las tablas del ruedo, la mejora de la luminaria de distintas dependencias del coso y la reparación del ascensor, que vuelve a estar plenamente operativo, facilitando la accesibilidad a estas históricas instalaciones.

Germán Beardo ha señalado que estos trabajos responden al "compromiso del equipo de gobierno" con la conservación y puesta en valor de uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, para que profesionales, aficionados y visitantes "disfruten de la temporada en las mejores condiciones".

El Ayuntamiento ha indicado que la Plaza Real volverá a convertirse este verano en uno de los grandes referentes taurinos del país con un ciclo de máximo nivel que se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto, compuesto por una novillada con picadores, cuatro corridas de toros y una corrida de rejones, además de las clases prácticas organizadas por la Escuela Taurina el lunes 27 y el martes 28 de julio.

El cartel reúne a algunas de las máximas figuras del escalafón, con la presencia de Morante de la Puebla en cuatro tardes, consolidando a El Puerto como "la gran capital taurina del verano" y reafirmando su posición entre las "plazas de mayor prestigio del panorama nacional, gracias a la firme apuesta de Circuitos Taurinos, con el empresario Carlos Zúñiga al frente".

Finalmente, el alcalde ha subrayado que "la Plaza Real de Toros es uno de los grandes símbolos patrimoniales y culturales de El Puerto y un importante motor económico durante el verano", por lo que "cuidarla y mantenerla en las mejores condiciones es también una forma de seguir fortaleciendo y avanzando en la proyección turística y cultural de la ciudad".