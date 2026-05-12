El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) invierte 600.000 euros en 11 nuevos vehículos para la Policía Local

Nuevos vehículos de la Policía Local de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha invertido cerca de 600.000 euros en 11 nuevos vehículos para la Policía Local, una renovación del parque móvil municipal que supone "un importante salto cualitativo" tanto en materia medioambiental como operativa, consolidando una flota "más moderna, eficiente, sostenible y preparada para responder a las necesidades actuales de la ciudad", según se ha señalado.

En total, el Consistorio ha incorporado cinco nuevos coches patrulla, cuatro motocicletas y dos furgonetas, estas últimas que llegarán en estos días, ampliando así una flota policial que alcanza ya los 26 vehículos, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El contrato en la modalidad de renting, contempla el mantenimiento integral de todos los vehículos durante los cuatro años del renting, garantizando que la Policía Local disponga permanentemente de medios "modernos, operativos y en perfectas condiciones". Esta operación alcanza una inversión total de 580.164,02 euros, donde se incluye el arrendamiento y el mantenimiento de los vehículos.

Además, también se van a adquirir dos nuevos quads destinados principalmente al servicio de vigilancia y apoyo para la playa de Camposoto, con una inversión de 34.853,86 euros, lo que supone que la inversión total ronde los 600.000 euros.

Las nuevas furgonetas permitirán a la Policía Local disponer por primera vez de vehículos específicamente preparados para operativos especiales, traslados de efectivos, controles policiales de gran envergadura y actuaciones relacionadas con accidentes con daños personales.

Esta incorporación supone una mejora en la organización y capacidad de respuesta del cuerpo policial, ya que facilitará el desplazamiento simultáneo de hasta nueve agentes, optimizando los recursos humanos y reforzando la intervención en eventos multitudinarios, dispositivos preventivos y situaciones de emergencia.

Además de estas prestaciones operativas, tanto las nuevas motocicletas como las furgonetas son 100% eléctricas, lo que también contribuye a reducir emisiones y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible.

Tanto los coches patrulla como las furgonetas incorporan un completo kit de atestados y material especializado para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia. Entre el equipamiento destacan sistemas de seguridad y control, extintores, mantas ignífugas, elementos de señalización y dispositivos de intervención policial.

La renovación del parque móvil también supone una mejora directa en materia sanitaria y de atención inmediata, ya que todos los nuevos coches patrulla incorporan kits de cardioprotección con desfibrilador. De este modo, los agentes podrán actuar con mayor rapidez ante posibles emergencias médicas en la vía pública, reforzando así la protección y la seguridad de la ciudadanía, como ha resaltado el Ayuntamiento.

Los vehículos incorporan además un nuevo vinilado personalizado con una imagen renovada para la Policía Local de San Fernando. Este nuevo diseño mejora la estética de la flota y aumenta la visibilidad de los vehículos en la vía pública, facilitando su identificación por parte de la ciudadanía y reforzando la presencia policial.

El nuevo vinilado contribuye a mejorar la seguridad durante los servicios y controles, especialmente en horario nocturno o en situaciones de emergencia, gracias a elementos reflectantes y una señalización más clara y llamativa.

La incorporación de vehículos modernos y especializados permite además disponer siempre del equipamiento necesario para actuaciones policiales, controles de tráfico, atención a accidentes y dispositivos preventivos.

En relación a la sostenibilidad, los vehículos eléctricos permiten reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en San Fernando, ya que no emiten gases contaminantes ni partículas nocivas durante su circulación. Esto contribuye a crear una ciudad "más saludable y sostenible para la ciudadanía".

Además, ayudan a disminuir la dependencia de combustibles fósiles como la gasolina o el diésel y favorecen el uso de energías limpias y renovables, avanzando así hacia un modelo de movilidad más respetuoso con el medio ambiente.

Según el Ayuntamiento, los motores eléctricos también ofrecen una mayor eficiencia energética, ya que aprovechan mejor la energía consumida y generan menos pérdidas en forma de calor.

A ello se suma un mantenimiento más reducido al contar con menos piezas mecánicas y menor desgaste, especialmente en sistemas de frenado gracias al frenado regenerativo.

Uno de los principales beneficios económicos de estos vehículos es el menor coste energético frente a los motores tradicionales de gasolina o diésel. El precio de la electricidad necesaria para recorrer la misma distancia suele ser "considerablemente inferior" al gasto en combustible fósil, especialmente en vehículos que realizan numerosos desplazamientos urbanos diarios, como ocurre con los servicios policiales.

Este refuerzo material se suma además al crecimiento que la Policía Local de San Fernando ha experimentado en los últimos años en materia de personal y estructura organizativa.

En ese sentido, se ha señalado que durante 2025 se han producido nuevas incorporaciones y promociones internas entre las que destacan un nuevo oficial, dos policías de movilidad, más cuatro policías que ya se incorporaron al tener el curso de acreditación hechos, tres subinspectores y tres oficiales mediante ascenso, además de un nuevo jefe de la Policía Local. A ello se suman seis nuevos policías locales que actualmente se encuentran realizando su formación en la academia de Los Barrios.

Tal y como se ha apuntado, a estos se añaden las ofertas de empleo público ya aprobadas correspondientes a 2024 y 2025, que contemplan la incorporación de ocho nuevos agentes de la Policía Local.

Otro de los aspectos destacados es el refuerzo de unidades específicas. El Ayuntamiento ha argumentado que ha "quintuplicado" la presencia de agentes de paisano, pasando de seis a 32 efectivos, mejorando así la capacidad operativa y preventiva en distintas áreas de actuación policial.

Igualmente, el Servicio de Atención a Familias y Violencia de Género (SAF) ha experimentado "un importante crecimiento", pasando de contar con dos agentes a disponer actualmente de ocho efectivos especializados, reforzando de esta manera la atención y protección a víctimas y familias.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora de las condiciones laborales y organizativas de la plantilla policial a través de la negociación colectiva. En los últimos 15 meses se han celebrado 24 mesas de negociación y rondas de contactos con los sindicatos policiales.