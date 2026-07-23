Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) hace un llamamiento a propietarios que quieran vender viviendas a la empresa municipal

Archivo - Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho público un nuevo llamamiento a los propietarios de inmuebles, de al menos 40 metros cuadrados útiles, que quieran venderlos a que opten a venderla a Emroque, con la que se pretende aumentar el parque municipal y dar una opción a los 700 demandantes registrados en el municipio.

En una nota, el alcalde ha anunciado de nuevo la medida, con un plazo hasta el próximo 21 de octubre de este año, para aumentar el Parque Municipal de Viviendas del Ayuntamiento.

Se trata, según ha explicado el Ayuntamiento, de una licitación puesta en marcha por la empresa municipal Emroque mediante la cual se ofrece un máximo de 50.000 euros a los propietarios de viviendas que quieran venderlas, siempre que se cumplan una serie de requisitos, y , para lo que se dispone de un millón de euros.

Ruiz Boix ha explicado que Emroque dispone de un millón de euros para adquirir un mínimo de 20 viviendas a un precio máximo de 50.000 euros cada una, una oferta que se ha renovado tras su anuncio a principios del año pasado.

Las viviendas deben contar como mínimo con dormitorio, salón, cocina y baño y aunque los propietarios pondrán el precio inicial, el Ayuntamiento abonará lo que estipulen técnicos municipales tras una tasación.

Ruiz Boix ha insistido en que el objetivo es incrementar el Parque Público de Viviendas en San Roque para destinar estos inmuebles a las más de 700 personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas, siempre en función de la antigüedad y de los puntos concedidos por distintas cuestiones, como discapacidad o ser víctima de violencia de género.

"Saldremos beneficiados todos: los que quieren vender su vivienda, el Ayuntamiento porque enriquece el Parque Municipal de Vivienda, y las familias inscritas en el registro de demandantes", ha concluido.